الفيصلي يواجه الأهلي بهدف ضمان اللقب

مهند جويلس

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تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من بطولة درع اتحاد الكرة “المئوية”، بنسختها السادسة والثلاثين، والتي تقام أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء بمشاركة جميع فرق المحترفين حتى منتصف الشهر الحالي.ويقص فريقا الرمثا والسلط شريط منافسات الأسبوع بمواجهة ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة ، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام المواجهة الثانية عند الساعة التاسعة والنصف مساء والتي تجمع فريقي الفيصلي والأهلي، في مباراة قد تحسم هوية البطل للنسخة الحالية.وتتواصل مباريات الجولة غدا بمواجهتين، حيث تجمع الأولى بين فريقي شباب الأردن (8 نقاط) وسحاب (8 نقاط) عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الوحدات (17 نقطة) نظيره مغير السرحان (15 نقطة) عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وتختتم مباريات الأسبوع التاسع بعد غد، إذ يلتقي الجليل (نقطتين) مع شباب العقبة (12 نقطة) عند الساعة السادسة، والحسين إربد (13 نقطة) مع معان (6 نقاط) عند الساعة التاسعة والنصف.وتعد بطولة الدرع محطة تحضيرية مهمة لجميع فرق المحترفين التي تستعد لخوض غمار بطولة الدوري، والذي من المقرر أن يبدأ في الثالث من شهر آب (أغسطس).الفيصلي × الأهلييحتاج الفيصلي لنتيجة الفوز وتحقيق الانتصار التاسع على التوالي في البطولة الحالية، إذ يضمن الفوز ووصول “الأزرق” للنقطة 27 وضمان الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، بغض النظر عن بقية النتائج في الجولات المقبلة.وخاض الفيصلي 8 مباريات تمكن من خلالها تسجيل 18 هدفا وقبول هدفين فقط، ما جعله الأقوى من الناحيتين الدفاعية والهجومية خلال هذه البطولة، ليدخل لقاء اليوم وعينه على مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق فوزا يمنح جماهيره الفرحة الأولى في الموسم الجديد.ووصل الفريق إلى مرحلة متقدمة من الإعداد والتحضير لمنافسات الموسم الجديد، حيث يسعى للتتويج بلقب السوبر عندما يواجه الوحدات مرتين يومي 21 و28 من الشهر الحالي، قبل المشاركة التاريخية المنتظرة في دوري أبطال آسيا بدءا من دور المجموعات.ويمتلك المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد في قائمته العديد من اللاعبين المميزين في مختلف الخطوط، إلا أن الأسماء الأقرب لبدء اللقاء بشكل أساسي هي محمد العمواسي، سالم العجالين، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، محمد الكلوب، عبيدة السمارنة، خالد زكريا، أمين الشناينة، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، أحمد أبو شعيرة ورزق بني هاني.وعلى الطرف الآخر، يسعى الأهلي لتحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز الغائب عن الفريق منذ الجولة الأولى، إذ ظهر “الليث الأبيض” في مناسبات عديدة بصورة طيبة، دون أن يخرج بالنقاط الثلاث في نهاية المطاف.ويعلم المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد، أن مهمته صعبة جدا أمام أكثر الفرق جاهزية على الصعيد المحلي، ما يقلص من حظوظه في تقدمه على سلم الترتيب، إذ يحتل حاليا المركز التاسع وبرصيده 7 نقاط.ومن المتوقع، أن يزج عماد بصفة أساسية بكل من ربيع عز الدين، علي حجبي، محمد دهشان، ماهر مروان، بهاء الشملتي، يزن دهشان، إباء الرمحي، بيخوذ سعيدوف، عون اللوزي، محمد عز الدين وإبراهيم الجوابرة.الرمثا × السلطيدخل فريق السلط اللقاء منتشيا بفوزه الأول في الجولة الماضية على حساب الأهلي، والذي جاء في الوقت القاتل عبر المهاجم عدي القرا، ليمنح المدرب السوري الجديد للفريق عماد خانكان دفعة معنوية هائلة في رحلته التدريبية الجديدة في الملاعب المحلية.وظهر السلط بصورة مغايرة في المباراة الماضية عما قدمه خلال الجولات السابقة، حيث كان تأثير خانكان معنويا على اللاعبين، وانعكس ذلك على مستواهم وحضورهم داخل المستطيل الأخضر، في المقابل يأمل الفريق بتقدم آخر على سلم الترتيب بعد أن جمع 4 نقاط محتلا المركز الحادي عشر.ومن المتوقع أن يبقي خانكان على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباراة الماضية، وهي: قتيبة دعسان، محمد مصطفى، غسان أبو حسان، عبد الله المناصرة، عبد الله الخوالدة، يوسف الخرفان، أنس الجبارات، محمد غانم، عبد الله ذيب، مقداد عارف وعدي القرا.في المقابل، لم تتضح الصورة بعد لدى فريق الرمثا عن مشاركته من عدمها، وذلك بعد أن قررت إدارة النادي عقب اللقاء الماضي أمام الفيصلي، بتعليق المشاركة ببطولة الدرع إلى حين وضع حد لسوء التحكيم والظلم التحكيمي، بحسب ما وصفه البيان الذي صدر عن النادي.وتواصلت تدريبات “غزلان الشمال” تحت قيادة المدرب وسيم البزور خلال الأيام الماضية، على أن يصدر قرارا يعيد الفريق للمشاركة في البطولة، علما بأن الرمثا يتواجد في المركز الثالث وبرصيده 16 نقطة.وتتنوع خيارات البزور الذي يمتلك في صفوفه كوكبة من النجوم الشابة، ويبرز في الفريق كل من: مالك شلبية، خالد أبو عاقولة، هادي الحوراني، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار ذيابات، أحمد المغربي، أحمد السلمان، علي العزايزة والهادي سالم.