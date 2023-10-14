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السبت 14 تشرين الأول 2023
1:06 م
الفيصلي يوقع مع جهازه الفني الجديد بقيادة هايل
الجهاز الفني الجديد للفيصلي
عمان- الغد- وقع النادي الفيصلي صباح اليوم مع الجهاز الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول، بحضور رئيس النادي نضال الحديد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في مقر النادي.
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وضم الجهاز الفني المدرب أحمد هايل مديرا فنيا، إلى جانب المدرب العام مؤيد أبو كشك، ومدرب حراس المرمى عامر شفيع.
وكان النادي الفيصلي قد أعلن إنهاء ارتباطه مع المدرب التونسي غازي الغرايري بعد النتائج السلبية التي حققها مع الفريق مؤخرا محليا وآسيويا.
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