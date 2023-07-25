القرا: الأرثوذكسي قادر على التتويج بـ"المحترفات".. و"التأديبية" قرارها ظالم

مهند جويلس

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أكد المدير الفني لفريق الأرثوذكسي للسيدات سالم القرا، قدرة فريقه على تحقيق لقب دوري المحترفات للموسم الحالي، بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات الماضية، متمنيا تخطي عقبة فريق النصر في الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب الجمعة المقبلة.وبين القرا في مقابلة خاصة لـ"الغد"، أن فريقه كان يهدف للخروج بنقطة على الأقل أمام فريق الاتحاد في الجولة الماضية، من أجل إبقاء المنافسة على أشدها بين أكثر من فريق، مشيرا إلى أن خسارته في اللقاء الماضي تعني انتهاء المنافسة بشكل كبير لصالح المنافس.وأضاف: "واجهنا فريقا متمرسا يضم في صفوفه أفضل اللاعبات المحليات، وغالبيتهن يمثلن المنتخب الوطني، ونجحنا في الحد من خطورتهن مع محاولات خطرة لصالح الأرثوذكسي، إذ كان فريقنا قادرا على خطف الفوز، إلا أن تألق حارسة مرمى المنافس وسوء اللمسة الأخيرة حرمتنا من الظفر بالنقاط الثلاث".ويحتل الأرثوذكسي المركز الثاني على سلم الترتيب بدوري المحترفات برصيد 12 نقطة من 7 مباريات، بعد فوزه في 3 مباريات والتعادل في مثلهن، مقابل تعرضه للخسارة في مباراة وحيدة أمام الاتحاد متصدر الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.ولفت القرا، إلى أن فريقه أبدى انسجاما واضحا والتزاما تكتيكيا عاليا في المباريات الماضية، وذلك بعد الإعداد الجيد لبطولة الدوري منذ فترة طويلة، حيث بدأ "نسور عبدون"، تدريباته منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، موضحا أن خبرات لاعبات فريقه في الموسم الماضي كانت أكبر، إلا أن الروح والمعنوية عند اللاعبات والنتائج للموسم الحالي أفضل.وواصل: "الإدارة المحترفة والراحة في العمل والتعاون المستمر، أمور جعلتني أستمر مدربا للفريق النسوي في الأرثوذكسي للعام الثاني على التوالي، بعد قدومي للإشراف على الفريق منتصف الموسم الماضي، وواجهنا صعوبات في تشكيل فريق الموسم الحالي بعد تعاقد الفرق المنافسة مع لاعبات بطل الموسم الماضي فريق الأهلي، إلا أن ثقتي بجميع اللاعبات عالية، بعد منح فرصة المشاركة للاعبات بصفة أساسية للمرة الأولى في مسيرتهن".وأبدى القرا رضاه على اللاعبتين الغانيتين في صفوف فريقه وهما ناومي أنيما ورحمة جافارو، إلى جانب اللاعبة المقيمة الأميركية جيليان مورغان، معتبرا أن اللاعبات الأجنبيات في صفوفه هن الأفضل ببطولة الدوري للعام الحالي مقارنة ببقية الفرق، مع إعجابه بقدرات هدافة الدوري اللاعبة اللبنانية في صفوف الاتحاد ليلى إسكندر.وتابع: "نهدف إلى الحصول على لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ الأرثوذكسي بالنظام الجديد، ونركز على كل مباراة على حدة، ومن المتوقع أن تكون مباراتنا المقبلة مع الاتحاد في المرحلة الذهبية حاسمة على اللقب، إلا أننا نركز على مباراة النصر المقبلة الذي يضم لاعبات مميزات في صفوفه".وأشار القرا، إلى أنه يترقب مشاركة فريقه في بطولة كأس الأندية النسوية (الأردن- السعودية) بنسختها الأولى، معتبرا أن هذه البطولة تقدم فوائد كبيرة للمدربين واللاعبات والفرق بشكل عام، من خلال الاحتكاك مع فرق تضم لاعبات أجنبيات على مستوى عال، مفيدا بأن الأرثوذكسي سيعزز صفوفه بلاعبات أجنبيات، نظير الدعم المتوقع من الاتحاد للأندية، وبإقامة معسكرات داخلية تحضيرا للبطولة.واستطرد: "كانت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة غير عادلة في العقوبة التي أوقعتها بحق مدافعة الفريق سلوى خليل، وذلك بحرمانها 4 مباريات بعد الحادثة التي حصلت في مباراة النصر، بختام مرحلة الذهاب وغرامة 400 دينار، حيث توقعنا عقوبة على اللاعبة، ولكن ليس هذا العدد من المباريات، إذ إن الموسم كله 12 مباراة، ما يعني غياب اللاعبة عن مرحلة وثلث من زمن البطولة، وقدمنا استئنافا من أجل تخفيض العقوبة عليها".واستغرب القرا، من تأخر اجتماع اللجنة التأديبية، حيث خاض الفريق بعد الحادثة مباراتين أمام الاستقلال وعمان اف سي، وكانت اللاعبة سلوى حاضرة في المباراتين، وغاب الفريق عن الجولة الثالثة للراحة من دون أن يصدر قرار من الاتحاد بحقها، إلا قبل المواجهة الأهم في البطولة حسب وصفه،وختم: "العمل على الجانب النفسي هو الأهم في تدريب الكرة النسوية، وبقية الأمور الفنية والبدنية التي يتم تدريبها في كرة الرجال ذاتها نطبقها مع السيدات، وبفضل الله سيتم منحي شهادة الدكتواره في الجامعة الأردنية بكلية علوم الرياضة الأسبوع المقبل".