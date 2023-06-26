القزعة: شباب الأردن قادر على المنافسة.. وعقدي ينتهي نهاية العام الحالي

مهند جويلس

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أكد لاعب فريق شباب الأردن شوقي القزعة، أن بطولة الدرع في الموسم الحالي كانت إيجابية على غالبية الفرق من حيث الإعداد للبطولات الرسمية، إلى جانب خوض أكبر عدد من المباريات من خلال لعب جميع الفرق مع بعضها البعض بنظام الدوري من مرحلة واحدة.وبين القزعة في حديثه لـ "الغد"، أن فترة الخلود الطويلة التي جاءت بعد نهاية الموسم الماضي، ساهمت في انخفاض اللياقة البدنية عند غالبية اللاعبين الذين لم يتوجهوا للعب في الخارج، مفيدا بأن إيجابيات البطولة أكثر من سلبياتها، وأن النقطة السيئة هو إقامة البطولة على ملعب أرضيته غير عشبية.وأضاف: "مررنا في بداية الدرع بمشاكل بسيطة نظير قلة الخبرات عند غالبية اللاعبين، إلى جانب حرمان الفريق من التسجيل بسبب مشاكل مالية، إلا أن البطولة تمثل لنا قيمة كبيرة في التحضير لبطولة الدوري، لكي نصل للجاهزية الفنية المطلوبة قبل انطلاق الدوري".ويعتبر القزعة أن شباب الأردن من أفضل الفرق المحلية التي تمنح اللاعبين خبرات كبيرة في أعمار صغيرة، وذلك من خلال الاعتماد في معظم الفترات على أبناء النادي، مؤكدا بأن الفريق قادر على المنافسة على المراكز المتقدمة كما حصل في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق بطولة الدوري في المركز الرابع.ويعد القزعة البالغ من العمر 24 عاما، أصغر قائد لفريق مع أندية المحترفين، حيث تسلم شارة القيادة هذا الموسم بعد خروج أكثر من لاعب لفرق أخرى، ليمنحه النادي والمدير الفني للفريق محمود الحديد شارة القيادة.وتحدث عن هذا الأمر قائلا: "شارة القيادة مسؤولية كبيرة على أي لاعب يرتديها، ولا يقتصر دورها بتوجيه اللاعبين داخل الملعب فقط، بل حتى التصرفات أمام جميع اللاعبين، وأتمنى أن أكون محل ثقة الجهاز الفني والإداري وزملائي اللاعبين".وبدأ شوقي مسيرته مع "أسود غمدان" في سن الرابعة عشرة، ومثله في جميع الفئات العمرية وصولا للفريق الأول الذي بدأ معه في العام 2016 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، وحقق بطولة الدرع في أول موسم له مع الرجال، إلى جانب اللعب مع المنتخبات الوطنية جميعها باستثناء الأول.ويذكر القزعة أن أجمل فتراته مع المنتخبات الوطنية كانت عند التتويج بلقب غرب آسيا في العام 2021 تحت 23 عاما في السعودية، مشيرا إلى أن قيمة الإنجاز تمثلت في أن اللقب هو الأول في تاريخ المنتخبات الوطنية على صعيد غرب القارة تحت قيادة المدرب الوطني أحمد هايل، دون أن تكتمل تلك الفرحة لاحقا بالخروج من الدور الأول في النهائيات الآسيوية.واستطرد: "شاركت مع الفريق ببطولتين على الصعيد العربي، وقدمنا أداء مميزا في المشاركة الأولى بالعام 2019، حيث أقصينا حامل اللقب فريق النجم الساحلي التونسي من البطولة، على الرغم من أن الفريق لا يمتلك أي لاعب أجنبي وقتها، وودعنا على يد الشباب السعودي ، وكانت لي بصمة وقتها بصناعة الهدف في مباراة الإياب".ولفت القزعة إلى أن قصر فترة التحضير لتصفيات البطولة العربية الحالية تسببت في الخروج المبكر لشباب الأردن على يد نواذيبو الموريتاني، موضحا بأن الخسارة برباعية في مباراة الذهاب كان من أسبابها أيضا ارتفاع درجة الحرارة، وقلة اللياقة البدنية عند لاعبي فريقه.وعن ارتدائه للقناع في المباريات السابقة ببطولة الدرع، كشف القزعة عن تعرضه لإصابة في أنفه خلال المباراة الثانية أمام الرمثا، حيث أجرى عملية أبعدته عن اللعب لمدة أسبوع، مشيرا إلى أنه سيزيل القناع مع نهاية البطولة التنشيطية تقريبا.وتابع: "عقدي ينتهي مع الفريق نهاية العام الحالي، أي بعد انقضاء مرحلة الذهاب بحسب العقد المبرم بيني وبين النادي، وما تزال الأمور غير واضحة بالنسبة لي بشأن التجديد من عدمه أو الانتقال إلى ناد آخر، وسأدرس كل شيء بعناية من أجل اختيار أفضل عرض لي".وأوضح القزعة بأن سبب تراجع الكرة الأردنية في الفترة الماضية، وغيابها عن المنافسات في البطولات القارية، هو غياب الإحترافية عند إدارات بعض الأندية، حيث تلجأ بعض الفرق بالاستعانة بلاعبين أجانب والتعاقد معهم دون أن تعلم عنهم أي معلومة في السابق، مشيرا إلى أن غياب الدعم المعنوي والمادي تسبب في تقليل الحافز عند اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.وختم: "أتمنى أن يحقق المنتخب أفضل النتائج في نهائيات كأس آسيا، نظرا لوجود لاعبين مميزين في مختلف المراكز، ومركز الظهير الأيمن الذي ألعب به لا يتواجد به في المنتخب سوى إحسان حداد، وأستحق على ما أقدمه مع النادي بتمثيل النشامى في المرحلة المقبلة، وهو حلمي منذ الصغر إلى جانب الاحتراف في الخارج".