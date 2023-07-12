القطبان يدخلان "السوبر" بتشكيلتين مختلفتين عن بطولة الدرع

يحيى قطيشات

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يظهر فريقا الفيصلي والوحدات في مباراتي "السوبر" يومي الحادي والعشرين، والثامن والعشرين من شهر تموز (يوليو) الحالي على ستاد عمان الدولي، بتشكيلتين مختلفتين عن التشكيلات التي اعتمد عليها المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد والمدير الفني للوحدات الصربي برانكو سميليانيتش في منافسات بطولة الدرع، بعد اكتمال صفوف الفريقين بعد التعاقدات الجديدة، وعودة اللاعبين المحترفين بالخارج، إضافة لوصول المدربين إلى التشكيلة شبه المثالية، ووجود اللاعبين القادرين على تنفيذ رؤية وخطط وتكتيك المدرب.ويبدأ فريقا الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي، والوحدات بطل كأس الأردن، مطلع الأسبوع المقبل تحضيراتهما للمواجهتين المنتظرتين، بصفوف مكتملة ومعنويات مرتفعة أملا في الفوز بلقب البطولة، حيث يرنو الفيصلي إلى إضافة اللقب الثاني له هذا الموسم بعد الفوز بلقب بطولة الدرع، فيما يهدف الوحدات إلى الظفر بلقبه الأول للموسم الحالي.ومنح اتحاد الكرة وقتا كافيا للفريقين للاستعداد والتحضير، حيث تم تقديم مباراتي القطبين في الجولة الأخيرة من بطولة الدرع، فيختتم " الأزرق" مشواره يوم الجمعة المقبل بمواجهة فريق معان، فيما يودع الوحدات منافسات البطولة يوم السبت المقبل بلقاء فريق السلط.وتنتظر جماهير الفريقين المواجهتين بفارغ الصبر للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين قبل انطلق مشوارهما في دوري المحترفين، والذي يبدأ يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل.واخذت تحضيرات فريق الفيصلي طابع الجدية منذ بداية بطولة الدرع ورمى أبو عابد بأوراقه المتاحة مع التركيز على اللاعبين الشباب، أمثال رزق بني هاني، أحمد أبو شعيرة، خالد زكريا، أمين الشناينة، سيف البشابشة، جسام أبو الذهب، قصي المنصوري، أدهم الرفاعي، حسين عارف، وحارس المرمى محمد العمواسي، إضافة إلى لاعبي الخبرة أمثال بهاء عبد الرحمن، عبيدة السمارنة، سالم العجالين، محمد الكلوب، صيصا، محمد العكش، نور بني عطية، براء مرعي، والمحترفين ناثان وجون أنطون.وشهدت المباراة الأخيرة للفريق مشاركة الوافد الجديد مهند خير الله، والثنائي القادم من الدوري العراقي نزار الرشدان والمحترف مصطفى ناظم.وساهمت مباريات الدرع بتصاعد مؤشر الجاهزية الفنية والبدنية عند الفيصلي، ومنح أبو عابد وجهازه المساعد الفرصة لتثبيت الأمور الفنية الخاصة بشكل الأداء، والوصول للتشكيلة التي ستكون حاضرة في مباراتي السوبر.وعلى الطرف الآخر، بدأ الوحدات أيضا منافسات بطولة الدرع بتشكيلة متوازنة بين لاعبي الخبرة والشباب أبرزهم، الحارس مراد الفالوجي، عرفات الحاج، مهند أبو طه، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، فادي لناطور، حسان الزحراوي، أحمد سريوه، محمد موالي، محمد عبد المطلب، طارق خطاب، محمد أبو هزيم، أحمد الصغير، عامر جاموس، خالد عصام، لكن النتائج والأداء الفني، والبحث عن حصد الألقاب دفع إدارة الوحدات إلى ابرام العديد من الصفقات الجديدة لتكون حاضرة وقوية في مباراتي السوبر، ومنافسات دوري المحترفين، وكأس الأردن، والدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، حيث تعاقد مع اللاعبين صالح راتب، أنس العوضات، العاجي سيدريك هنري، الأنغولي ايتو، أحمد سمير وبهاء فيصل.وكشفت المعلومات الواردة من معقل الفريقين، حرصهما على تعزيز مسيرة التحضيرات لبطولة السوبر ما يجعل المواجهتين تحملان الإثارة والندية والمتعة للجماهير، وستتصاعد التحضيرات خلال الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة النهائية لكلا الفريقين، حيث ينتظر أن يدخل الفريقين معسكرا مغلقا قبل يوم الخميس المقبل تحضيرا للبطولة، فيما رصدت الإدارتان مكافآت مالية للاعبين.وحسب تعليمات البطولة سيكون اللقب من نصيب الفريق الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المباراتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف من المباراتين دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، وفي حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة من دون وقت إضافي.وحدد الاتحاد الساعة الثامنة مساء، موعدا لإقامة المباراتين، مبينا في كتابه لإدارة الناديين، أنه تم تحدد سعر تذاكر البطولة بأربع دنانير لمقاعد الدرجة الأولى، و3 دنانير لمقاعد الدرجة الثانية، و15 دينارا لمقاعد الدرجة الخاصة، وسيتم منح جماهير كل فريق نسبة 50 % من مقاعد الملعب بالتساوي.وستقام المباراتان على ستاد عمان الدولي، في ظل انشغال ستاد الملك عبدالله الثاني بأعمال الصيانة، ويهدف اتحاد الكرة من إقامة البطولة بهذا الشكل الجديد، لمنح الفريقين فرصة لرفد صندوق الناديين من الناحية المالية.