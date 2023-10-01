القوقازي يفاجئ جمهوره بالهبوط.. وثبات مستحق لكفرسوم والكتة

بلال الغلاييني

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شكل هبوط فريق القوقازي إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، مفاجأة كبير لأنصار ومحبي الفريق، فهو الذي كافح وقدم مستويات كبيرة وقوية في المواسم الأخيرة، حيث تمكن في الموسم 2021 من الحصول على المركز الثالث، بعد أن كان منافسا على اللقب.الفريق ورغم هبوطه رسميا إلى الدرجة الثانية، إلا أنه قدم أداء قويا في العديد من اللقاءات، وكان بإمكان لاعبيه والجهاز الفني الابتعاد عن دائرة الخطر لولا الخسائر غير المستحقة التي تعرض لها، والتي كلفته كثيرا ومغادرة دوري الكبار.ومع هبوط فريق القوقازي، لم يتبق من مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن أي شيء، حيث غادر فريق يرموك الشونة دوري الكبار بوقت مبكر، بعد أن لازم المركز الأخير من انطلاق منافسات الدوري، ورصيده لغاية الآن خال من النقاط، فيما غادر القوقازي الدوري ورصيده 4 نقاط، في الوقت الذي احتفظ فيه فريق الكتة بمقعده برصيد 8 نقاط، فيما لفريق كفرسوم 10 نقاط، وهو ثباب مستحق لكلا الفريقين.أما بالنسبة لمنافسات المربع الذهبي، فإن الصراع على اللقب ما يزال محصورا بين فرق الأهلي والسلط والعربي، مع أفضلية لفريق الأهلي الذي يتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة، يليه فريق السلط بالمركز الثاني برصيد 15 نقطة، ثم العربي برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي فقد فيه فريق الحسين فرصته في التواجد مع فرق المقدمة كونه توقف عند المركز الرابع برصيد 8 نقاط.وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الثلاثاء 10 من الشهر ذاته يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.ويوم السبت 14 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.نايف يتصدر الهدافينحافظ لاعب فريق الحسين أحمد نايف على صدارته لهدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 91 هدفا مع ختام مرحلة الذهاب للمربع الذهبي، وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 72 هدفا، ثم جاء لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 66 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 64 هدفا.