"القوى" تتطلع إلى الإنجاز في الدورة العربية بالجزائر

مصطفى بالو

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يتطلع المنتخب الوطني لألعاب القوى إلى الإنجاز في مسابقات "أم الألعاب" ضمن منافسات الدورة العربية التي تستضيفها الجزائر، خلال الفترة 5-15 تموز (يوليو) المقبل، للبحث عن الحضور في المحافل العربية، والتي ستشارك ضمن وفد اللجنة الأولمبية الأردنية في مختلف الألعاب الرياضية.وقال المدرب الوطني حسين فضي في معرض رده على استفسارات "الغد": " سأرافق أعضاء المنتخب الوطني لألعاب القوى إلى الدورة العربية بالجزائر، وكان من المفترض أن يرافقني زميلي المدرب الوطني سليمان الزبون، إلا انه اعتذر بسبب ارتباطاته العملية، ويرافقنا اللاعبة عليا بشناق (200م و400م)، بلال ذياب (100م و200م)، وعواد الشرفات (800م/1500م)، وهدفنا تاكيد حضور الرياضة الأردنية عامة، وألعاب القوى خاصة في المحفل التنافسي العربي الكبير".وحول طموحات "قوى" المنتخب الوطني في الدورة العربية بالجزائر، أجاب: " نملك لاعبين متمرسين، لاسيما البطل عواد الشرفات صاحب المسيرة المشرفة في البطولات المحلية والقارية والعالمية، وخاض غمار كبرى المنافسات وحقق نتائج مشرفة ولديه رصيد وافر من الميداليات الملونة، ومثله عليا بشناق التي بدأت من ممارستها العاب القوى، جلب الانجازات والميداليات الملونة للعبة وصاحبة الرقم التاهيلي لبطولات العالم للناشئين، وكذلك اللاعب بلال ذياب الذي يمضي سريعا على طريق الانجازات والارقام القياسية، وقادر على الانجاز للعبة في مسابقة ألعاب القوى ضمن الدورة العربية".وأضاف: " لم يقصر زميلي سليمان الزبون في تحضير لاعبه عواد الشرفات للمنافسات العربية، وهو اعتاد على المسافات الطويلة من خلال انجازاته في المارثونات، في الوقت الذي جهزت اللاعبين بشناق وذياب لهذه المشاركة العربية، والتي تحفل بمشاركة خيرة المتسابقين والمتسابقات العرب اصحاب التجارب والانجازات القارية والعربية، فانخرطت الذهبية عليا بشناق إلى جانب زميلها ذياب بالتدريبات منذ عودتها من أميركا بعد انتهاء امتحاناتها الدراسية، ونطمح إلى تجاوز رقهما 55.92ث في مسابقة 400م داخل الصالات في مسابقات الجامعات الأميريكية، واتوقع ان تنافس بقوة في مسابقتي 200 و400م، ومثلها بلال ذياب الذي نتطلع لتجاوز رقمه في بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في قطر، حين حقق في مسابقة 100م زمنا (10.67ث)، وفي مسابقة 200م زمنا (21.84 ث).وأردف قائلا: " اللاعبون جاهزون، ونخوض حاليا تدريبات مكثفة، ونرفع من وتيرة التمرينات التي تهدف إلى الوصول لأقصى درجات الجهوزية، من النواحي البدنية والفنية والتكنيكية، ونركز على تمرينات السرعة، ووضعيات تدريباية شبيهة بما يجري في المسابقات الرسمية، ومتفائل إلى كبير بالنتائج في المسابقات العربية، رغم ازدحام طريقها بأبرز العدائيين والعداءات العرب، وننتظر تحديد الموعد النهائي لمغادرة البعثة الأردنية، لنتجهز بالجزائر للمسابقات الرسمية لألعاب القوى، والتي تجري في مدينة وهران أيام (5 و6 و7) من الشهر المقبل".