"القوى" يقيم "الضاحية العربية" على ملعب البشارات.. والعواملة يحقق رقما جديدا

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان- اعتمدت اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، ملعب البشارات لإقامة منافسات اختراق الضاحية العربية، والتي تستضيفها في السابع من آذار (مارس) المقبل في عمان، بعد حصولها على الموافقة الأولية من مسؤولي النادي، في الوقت الذي سبق فيه لنادي البشارات أن احتضن العديد من بطولات اختراق الضاحية العربية والقارية والعالمية، وكانت آخرها بطولة اختراق الضاحية العربية 2019، والتي خطف فيها المنتخب الوطني 3 ميداليات برونزية.وقال أمين سر اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د. رائع خريسات في رده على استفسارات "الغد"، قائلا: "نكثف التحضيرات في مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لألعاب القوى لاستضافة منافسات الضاحية العربية، حيث ذهبنا في وفد ترأسه رئيس اللجنة د. وليد رحاحلة إلى المسؤولين في نادي البشارات، الذين أبدوا تجاوبا كبيرا، ونقدر وقفتهم المنطلقة من المسؤولية الوطنية، وهو النادي المملوك لعائلة البشارات المعروفة بإنجازاتها ومساهماتها في الحركة الرياضية الوطنية، وسنصيغ كتاب اعتماد الملعب في جلستنا المقبلة، وسنبدأ بتشكيل اللجان بشكل رسمي، بعد أن تم تكليف صاحب الخبرة رفيق حمودة بمهمة مدير البطولة".وتابع: "يتميز ملعب البشارات بأجواء مثالية للركض الريفي-الضاحية-، تبعا لموقعه الجاذب وبيئته الخلابة، وسبق وأن احتضن العديد من مسابقات الضاحية على المستويات العربية والقارية والدولية، ولعل أبرزها احتضانه منافسات بطولة العالم لاختراق الضاحية، الذي يعتبر الحدث العالمي الأهم على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت برعاية رئيس اللجنة الأولمبية سمو الأمير فيصل بن الحسين، ووسط مشاركة (510) لاعبين من مختلف قارات العالم الخمس موزعين على أربعة سباقات لفئات: (الرجال والشباب والسيدات والشابات)، ولاقت نجاحا كبيرا من قبل اتحاد اللعبة العام 2009، والتي تمنحنا طاقة إيجابية في تحقيق النجاح في استضافة النسخة المقبلة من اختراق الضاحية العربية".وعن الدول المشاركة في اختراق الضاحية العربية، رد خريسات: "وصلتنا موافقة العراق، فيما اعتذرت قطر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة الحالية، إعلان عدد كبير من الاتحادات الوطنية العربية المشاركة في البطولة، حيث حدد نهاية كانون الثاني (يناير) الحالي، موعدا لإغلاق باب التسجيل في البطولة بحسب قرار الاتحاد العربي لألعاب القوى".وحول تسمية وفد وأبطال وبطلات المنتخب الوطني لاخترق الضاحية لهذه البطولة، قال خريسات: "أقمنا قبل فترة وجيزة بطولة المملكة المفتوحة لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، والتي أقيمت في رحاب الجامعة الهاشمية، وتباينت النتائج من فئة إلى فئة، وشهدت بعضها تنافسا محتدما، ونترك القرار النهائي في اختيار عناصر المنتخب الوطني للجنة الفنية، التي ستختار وفق الأرقام التأهيلية من يدخل في صفوف المنتخب، من أصحاب المراكز الأولى لجميع الفئات، في الوقت الذي ستحدد فيه مكامن القوة والضعف، وتحدد الفئات التي تمنحنا المنافسة وتحقيق الإنجازات الوطنية".ويذكر أن نتائج البطولة المفتوحة لاختراق الضاحية، جاءت على النحو الآتي:- ناشئات 4 كم: الأولى: اخلاص الشرعة (16.33.1 د)، الثانية: سوار غرايبة (16.55.4 د)، والثالثة: 17.13.02 د).- شابات 6 كم: الأولى: لمى الجعارات (28.44.03 د)، الثانية: سارة حبوب (28.50.07)، والثالثة: نانسي ابوسرحان (29.32.03 د).- 10 كم سيدات: الأولى: هبة محمود (38.46.01 د)، الثانية: صبرية مرادات (39.27.04 د)، والثالثة: ناهدة البوات (41.46.08 د).- ناشئون: الأول: ثابت نايف (19.03.04 د)، الثاني: أحمد المجالي (19.28.02 د)، والثالث: ياسر عكاوي (20.02.00 د).شباب 8 كم: الأول: عمر النجار (26.16.00 د)، الثاني: أحمد أبوغليون (26.28.04 د).- رجال 10كم: الأول: شريف العطاونة (30.36.01 د)، الثاني: عبدالعزيز الصانع (30.54.05 د)، والثالث: سعد سلامة (31.32.04 د).العواملة يحقق رقما جديدا في أميركاسجل لاعب المنتخب الوطني ونادي عمان زيد العواملة رقما أردنيا جديدا داخل الصالات، في سباق 60م/حواجز داخل الصالات بزمن قدره 8.06 ث، في السباق الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، متجاوزا زمنه السابق 8.14 ث.واعتبر مدربه القدير حسين الفضي، أن هذا الرقم يسجل للمثابر العواملة الذي يوازن بين دراسته وطموحه الرياضي، مبينا أنهما على تواصل دائم ويتباحاثان في جدول التدريبات وترتيباتها بحسب جدوله الدراسي المزدحم، مشيرا إلى أن مؤشر تطور العواملة في ارتفاع دائم، مما يبعث الارتياح ويرصد لصالح ألعاب القوى الأردنية.