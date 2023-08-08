الثلاثاء 08 آب 2023
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"القيد" يحرم الفيصلي والوحدات الاستفادة من تعليمات "الآسيوي"

فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي( الغد)
فريق الفيصلي بطل دوري المحترفين للموسم الماضي( الغد)
 حرمت تعليمات قيد اللاعبين الصادرة عن اتحاد كرة القدم للموسم الحالي والتي تسمح للنادي المحلي بتسجيل 28 لاعبا فقط، فريقي الفيصلي والوحدات من الاستفادة من تعليمات الاتحاد الآسيوي التي تتيح للنادي تسجيل 35 لاعبا في الكشف خلال المشاركة الآسيوية.اضافة اعلان
ولن يكون بإمكان فريق الفيصلي بطل الدوري للموسم الماضي، وممثل الأردن في بطولة دوري أبطال آسيا، وفريق الوحدات بطل كأس الأردن للموسم الماضي في حال تخطيهما الدور التمهيدي والتأهل لدوري الأبطال، الاستفادة من قرار الاتحاد الآسيوي بزيادة قائمة اللاعبين بتسجيل الفرق المشاركة 35 لاعبا، ويحق للفرق إشراك 6 لاعبين أجانب في المباريات، بشرط أن يكون أحد اللاعبين من دولة آسيوية.
وكان بإمكان الفيصلي والوحدات، إضافة لاعبين جدد للتشكيلة في المشاركة الأسيوية، لو أتاحت لهم تعليمات اتحاد الكرة تسجيل أكثر من 28 لاعبا.
وينتظر أن يوجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعوة للنادي الفيصلي لتسميته، ممثلا عنه لحضور قرعة البطولة، والتي ستسحب يوم الرابع والعشرين من شهر آب (أغسطس) الحالي، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وتقام منافساتها بشكل منفصل في الأدوار الأولى، حيث تتنافس أندية "الشرق" وأندية "الغرب" في القارة الآسيوية، إذ سيتم تقسيم الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا المقبلة إلى 5 مجموعات، لكل منطقة من شرق وغرب آسيا بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل أول المجموعة للمجموعات الـ10، إلى جانب أفضل 6 أندية أصحاب المركز الثاني لدور الـ16 في البطولة، وتقام المواجهات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب ذهابا وإيابا حتى النهائي.
وجاء فريق الفيصلي في التصنيف الثالث لقرعة دوري أبطال آسيا المقبلة، فيما يشارك الوحدات في منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وتنتظره مواجهة صعبة أمام فريق الأهلي في مدينة دبي الإماراتية يوم الثلاثاء المقبل، وفي حال تخطى عقبة الفريق الإماراتي ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم الثاني والعشرين من شهر آب (أغسطس) الحالي، وإذا حقق الفوز يشارك الفريق في دوري أبطال آسيا، وجاءت المستويات الأربعة للفرق المشاركة على النحو الآتي:
المستوى الأول: بيرسبوليس الإيراني، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الدحيل القطري، السد القطري.
المستوى الثاني: العين الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، ناساف كارشي الأوزبكي، الفيحاء السعودي، نساجي مازاندران الإيراني.
المستوى الثالث: سباهان أصفهان الإيراني، استقلال دوشنبه الأوزبكي، الفيصلي الأردني، آهال التركماني، مومباي سيتي الهندي.
المستوى الرابع: بطل الدوري العراقي، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.
وستقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من الثامن عشر من شهر  أيلول
(سبتمبر) ولغاية الثاني عشر من شهر كانون الأول ( ديسمبر) المقبلين، حيث ستكون الجولة الأولى يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أيلول ( سبتمبر) المقبل، بينما تقام الجولة الثانية يومي الثاني والثالث من شهر تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل، على أن تقام الجولة الثالثة لفرق غرب آسيا يومي الثالث والعشرين والرابع العشرين من الشهر ذاته، في حين تقام الجولة الرابعة يومي السادس والسابع من شهر تشرين الثاني ( نوفمبر)، والذي يشهد أيضا إقامة الجولة الخامسة يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين، ويختتم دور المجموعات يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.  
أما مباريات دور الـ16 التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، فسيكون ذهاب هذا الدور يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، أما الإياب فسيقام يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر نفسه، على أن يقام دور ذهاب ربع النهائي في الرابع والخامس من شهر آذار (مارس)، بينما تقام مواجهة الإياب يومي 11 و12 من الشهر ذاته، أما نصف النهائي فسيكون الذهاب يوم السادس عشر من شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل.
ويستمر نهائي دوري أبطال آسيا بنظام الذهاب والإياب، إلا أنه سيشهد إلغاء احتساب أفضلية الهدف خارج الأرض، حيث سيقام ذهاب النهائي في الحادي عشر من شهر أيار(مايو) المقبل، على أن يكون الإياب يوم الثامن عشر من الشهر ذاته.
إلى ذلك، يشارك مدير دائرة الترخيص باتحاد كرة القدم أحمد ماشة، في ورشة العمل التي يقيمها الاتحاد الآسيوي في العاشر، والحادي عشر من الشهر المقبل، والخاصة ببطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، ويعد ماشة من الخبراء الآسيويين المميزين.
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