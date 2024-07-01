الكازخي يفسيف منافس شلباية في بطولة كارلسروه الألمانية للتنس

مهند جويلس

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عمان- يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره اليوم في بطولة كارلسروه الألمانية ذات الـ75 نقطة، من خلال خوضه مواجهة بمنافسات الفردي للمسابقة التي تقام على الملاعب الترابية، وتستمر حتى السابع من شهر تموز (يوليو) الحالي.ويلتقي شلباية (20 عاما)، مع اللاعب الكازخي دينيس يفسيف (المصنف 164 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، وفي حال فوزه اليوم وبلوغه ثمن النهائي، فإنه سيلتقي يوم غد الفائز من مواجهة الألماني دانيال ماسور (المصنف 296 عالميا)، والروسي أليبيك كاشمازوف (المصنف 256 عالميا).وتراجع شلباية 3 مراكز في التصنيف الدولي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP أمس، ليصل للمركز 223 عالميا، علما بأن أفضل تصنيف له كان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث احتل المركز 185 عالميا.وتضم البطولة عددا من اللاعبين الذين يتقدمون على شلباية في التصنيف الدولي، ومن أبرزهم الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيلي (المصنف 100 عالميا)، السلوفاكي جوزيف كوفاليك (المصنف 109 عالميا)، الفرنسي بيري هيربيرت (المصنف 138 عالميا)، اللبناني بنجامين حسن (المصنف 154 عالميا)، البوليفي هوجو ديلين (المصنف 171 عالميا)، الإسباني دانيال رينكون (المصنف 180 عالميا)، المجري زومبور بيروس (المصنف 181 عالميا)، البلجيكي يوريس دي لوري (المصنف 191 عالميا)، والألماني رودولف موليكير (المصنف 202 عالميا).ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 74 ألف و825 يورو، ويحصل الفائز بالبطولة على 75 نقطة، إضافة إلى مبلغ مالي قيمته 10 آلاف و200 دولار، فيما يظفر الوصيف بـ44 نقطة و6 آلاف و15 دولارا، على أن يحصل اللاعب البالغ دور ثمن النهائي على 6 نقاط و1200 دولار.وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي: تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية، ومراكش المغربية.وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.