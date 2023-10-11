الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكتة.. نتائج طموحة بـ"دوري اليد" وتميز بالفئات العمرية

فريق الكتة لكرة اليد (الغد)
فريق الكتة لكرة اليد (الغد)
 نجاح فريق الكتة لكرة اليد من البقاء في دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، يؤكد على تفوق الفريق وقدرته على مجاراة الفرق الكبيرة، وقد يكون المركز السادس الذي حصل عليه الفريق لهذا لموسم لايتناسب مع طموحات ادارته ومحبيه، الإ أن البقاء بين الكبار موسما جديدا يعد إنجازا كبيرا، خصوصا وأن الفريق تغلب على الكثير من الصعوبات التي واجهته في منافسات الدوري.اضافة اعلان
الفريق قدم مستويات جيدة طيلة مشواره في الدوري، وكان قريبا جدا من التواجد في المربع الذهبي، لكن خسارة الفريق في بعض المباريات غير المستحقة، هي التي كلفته بالابتعاد عن منافسات المربع الذهبي، والذهاب إلى خوض لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، والتي تمكن فيها الفريق من حسم بقائه في الدوري خصوصا الفوز الذي حققه على فريق القوقازي وكذلك فوزه على فريق يرموك الشونة، ليتحصل الفريق مع نهاية مشاركته في الدوري على 8 نقاط.
رئيس النادي فريد الرماضنة أكد أن الفريق كان بامكانه التواجد في منافسات المربع الذهبي وهو يستحق أن يكون إلى جانب الفرق الكبيرة، لولا بعض الظروف التي واجهته في منافسات المرحلة الأولى من الدوري، وخصوصا في مباراتيه أمام فريقي كفرسوم والقوقازي، لكن اللاعبون كان نجوما في مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن ونجحوا في تحقيق المطلوب بوقت مبكر، وهذا يؤكد على نجاح البرامج الفنية التي وضعتها الهيئة الإدارية أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب بهاء فتح الله.
وقال الرماضنة "في الموسم الحالي خرجنا بالكثير من الملاحظات سواء كانت الفنية أو الإدارية، وبالطبع سيتم مناقشتها مع المختصين بالنادي، وذلك ضمن سياسة النادي في تقييم مشاركة الفرق في منافسات الدوري، وسيتم العمل على معالجة كافة السلبيات قبل الدخول في الموسم الجديد، خصوصا وأن هناك فترة طويلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد، حيث نسعى إلى تحديث الفريق من خلال زج اللاعبين والشباب والناشئين بالفريق الأول وذلك لمنحهم فرص التدريب والمشاركة في البطولات الرسمية، خصوصا وأن النادي يزخر بوجود الكثير من اللاعبين صغار السن، الذين اثبتوا خلال البطولات الماضية قدرتهم على رفد الفريق الأول".
وأضاف الرماضنة "نفتخر بنادي الكتة بوجود الكم الكبير من اللاعبين صغار السن والذي تخرجوا من مركز الواعدين التابع للنادي، ونجحوا في تحقيق نتائج لافتة في مشاركاتهم في البطولات الرسمية التي اقامها الاتحاد في الفترة الماضية، وحققوا النتائج القوية، التي عززت الثقة بنا في مواصلة رعاية ودعم هؤلاء اللاعبين، والذين تعتبرهم الركيزة الأساسية لفرق النادي في بناء الفريق الأول في المواسم المقبلة".
وشدد الرماضنة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل الخاص بفرق النادي، من خلال وضع البرامج التدريبية لفرق الفئات العمرية، والمشاركة بها في كافة البطولات الرسمية، والتركيز أيضا على الفريق الأول واخضاعه لبرامج تدريبية تتناسب مع طموحاته في تحقيق نتائج مميزة في دوري الدرجة الأولى لموسم 2024.
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