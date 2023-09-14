الكتة والقوقازي في مواجهة قوية عنوانها البقاء في "الدرجة الأولى"

بلال الغلاييني

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تبدأ اعتبارا من اليوم لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي تشهد مشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.وحسب البرنامج الذي أصدره الاتحاد، يلتقي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، فريقا الكتة والقوقازي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويلتقي يوم الثلاثاء المقبل، فريقا كفرسوم ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وتقام يوم الجمعة 29 من أيلول (سبتمبر) الحالي مباراتين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي عند الساعة السادسة مساء فريقا الكتة ويرموك الشونة، وعند الساعة الثامنة مساء يلتقي فريقا القوقازي وكفرسوم، وفي الجولة الأخيرة لهذه المرحلة يلتقي فريقا القوقازي ويرموك الشونة يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يلتقي فريقا كفرسوم والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وذلك يوم الثلاثاء 7 من الشهر ذاته.ويذكر أن فريقي كفرسوم والكتة يدخلان لقاءات هذه المرحلة برصيد 6 نقاط، حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى من الدوري، بينما يملك فريق القوقازي نقطتين، في الوقت الذي لم يتحصل فيه فريق يرموك الشونة على أي نقطة، وبات الفريق على مقربة من مغادرة دوري الكبار عائدا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.وقرر اتحاد اللعبة، مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وكان اتحاد اللعبة، حدد لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة الفرق التي حصلت على المراكز الأربعة الأولى في المرحلة الأولى، التي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ بمشاركة ثمانية فرق.وكانت فرق السلط والأهلي والعربي والحسين إربد، تأهلت إلى المربع الذهبي مع كامل النقاط التي حصلت عليها في الدور الأول، حيث نال فريقا السلط والأهلي 13 نقطة، وحصل فريقا العربي والحسين إربد على 8 نقاط.وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، مباراتي الجولة الأولى التي تقام يوم غد، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا العربي والسلط عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والأهلي عند الساعة الثامنة مساء.وتقام مباراتي الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتي الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء، في الوقت الذي يشارك فيه المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.دوري السيدات ينطلق اليوميقص فريقا البتراء وكفرسوم شريط افتتاح دوري أندية السيدات لموسم 2023، والذي يشهد مشاركة فرق عمان وحرثا والفجر، إضافة إلى فريقي البتراء وكفرسوم، حيث تقام منافسات الدوري وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، والفريق الحاصل على أعلى النقاط في ختام الدوري يتوج باللقب.وتبدأ مباراة الافتتاح عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء، فيما يلتقي فريقا الفجر وحرثا عند الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ويذكر أن فريق حرثا هو حامل لقب الدوري، فيما توج فريق عمان بلقب كأس السوبر يوم الجمعة الماضي، عندما تغلب على منافسه التقليدي فريق حرثا.