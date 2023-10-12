الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الكتة يواجه يرموك البقعة بـ"كأس اليد" اليوم

أرشيفية
أرشيفية
 تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي الكتة ويرموك البقعة، ضمن لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن لكرة اليد.اضافة اعلان
المباراة ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة كون الفريقين يسعيان لتحقيق الفوز والتقدم نحو دور الثمانية، ورغم أن الأفضلية تذهب لفريق الكتة، الذذي استحق الثبات في دوري الدرجة الأولى، إلا أن فريق يرموك البقعة لديه بعض الأوراق التي تعزز من فرصته في مجاراة منافسه الكتة.
الفائز من هذه المباراة ينتقل لمواجهة فريق العربي، في الوقت الذي تحتتم فيه لقاءات الدور الأول يوم غد، من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرسوم وساكب، والتي تبدأ عند الساعة الثامنة  مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، والفائز بينهما ينتقل لمقابلة فريق الحسين إربد.
وكان فريق وادي السير، حقق الفوز في الدور الأول على فريق يرموك الشونة، واتنقل لمواجهة فريق السلط (حامل اللقب)، وكذلك انتقل فريق القوقازي إلى دور الثمانية لمواجهة فريق الأهلي، وذلك بعد الفوز الذي حققه على فريق أم جوزة في الدور الأول.
ويذكر أن المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن تقام يوم الثلاثاء 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، كما تستضيف الصالة ذاتها، مباراتي الدور قبل النهائي، واللتين تقامان يوم الأحد 29 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
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