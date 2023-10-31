"الكراتيه الأردنية" تصنع تاريخا مشرفا بالإنجازات

أيمن وجيه الخطيب

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صنعت رياضة الكراتيه الأردنية تاريخا مشرفا بشهادة الاتحاد الدولي، عندما حقق المنتخب الوطني للقتال الجماعي أول من أمس، ‏الميدالية الذهبية ‏في ‏بطولة العالم الـ26، التي أقيمت في المجر، بعد فوز المنتخب الوطني في القمة النهائية التي جمعته مع المنتخب ‏المصري.‏وجاء الأردن في المركز الثاني عربيا وفي المركز السابع عالميا، في الترتيب العام لبطولة العالم، برصيد ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، واصطف ‏‏‏في الصفوف المتقدمة في الترتيب العام إلى جانب منتخبات اليابان ومصر وتركيا وفرنسا وأسبانيا وكازاخستان.‏وتلقى الاتحاد الأردني إشادة كبيرة من الاتحادات الآسيوية والعربية وغرب آسيا، وعدد كبير من الدول المشاركة في بطولة العالم على ‏‏‏ضوء تطور "الكراتيه الأردنية" وظهورها في البطولة كمنافس قوي.‏لا يختلف اثنان على أن "الكراتيه الأردنية" باتت تتقدم بخطوات ثابته نحو صدارة المشهد العالمي، بكل ثقة واقتدار، بفضل خطة ‏‏‏استراتيجية مبنية على دعائم عديدة، بقيادة الجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم.‏وأوفى الاتحاد الأردني بوعده الذي قطعه على نفسه بداية العام الحالي، في تحقيق أكبر قدر من الإنجازات في البطولات العالمية ‏‏‏والدوري العالمي والبطولات الآسيوية وغرب آسيا والعربية، إضافة إلى فوز لاعبي المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة وحسن مصاروة بجائزة ‏‏‏‏"الفائزون الكبار" المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة، والتي تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الكراتيه العام الحالي.كما يتصدر التصنيف الدولي اللاعبان عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، والتي حرمته الإصابة من المشاركة في بطولة ‏‏‏العالم، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، ويحتل اللاعبانعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت75 ‏‏‏كغم) المركز الرابع، وعلى ضوء هذه النتائج الجديدة سيحظى عدد من لاعبي المنتخب الوطني بنقاط تصنيفية جديدة.‏وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب لـ"الغد": "إن ما حققه المنتخب الوطني من إنجاز تاريخي في بطولة العالم، بفوزه بالميدالية الذهبية ‏‏للقتال الجماعي، وبتحقيقه للميدالية ‏البرونزية، يدعو للفخر والاعتزاز، لا أستطيع وصف الفرحة الكبيرة التي غلفت الأجواء العامة ‏‏لوفد المنتخب الوطني في بطولة العالم، كنا سعداء جدا، والفضل في ‏ذلك يعود للمنتخب الوطني والمدير الفني للمنتخبات المصري ‏‏محمد إبراهيم، والإداريين وأهالي اللاعبين، الأمر الذي قادنا لتحقيق هذه الإنجازات‎"، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن فرحتنا بهذه الإنجازات، فإننا نعلن تضامننا مع أهلنا ‏في غزة، وهذا ما عبر عنه المنتخب الوطني عندما رفع ‏‏العلم الفلسطيني في بطولة العالم".‏وأشار:"مجلس إدارة اتحاد الكراتيه واللجنة الأولمبية الأردنية، وفروا للمنتخب الوطني للكراتيه متطلبات النجاح كافة، للمشاركة في ‏‏البطولة وتحقيق إنجاز ‏تاريخي، في سبيل رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل، وهذه الإنجازات تضاعف حجم المسؤولية ‏‏على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في ‏المرحلة المقبلة، وإنها لخيبة أمل كبيرة في ظل هذه الإنجازات المميزة للكراتيه الأردنية بشكل خاص ومنتخبات الدول المنتسبة للاتحاد ‏الدولي، ألا تكون رياضة الكراتيه ضمن الرياضات الأولمبية في أولمبياد باريس 2024 وفي أولمبياد لوس أنجلوس ‏‏2028.‏وأكد قطب، "تم إثارة هذه القضية بشكل رئيسي ومحوري خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي الذي شارك فيه الأردن، والذي عقد ‏على هامش ‏بطولة العالم الـ26، وأثار الأمر حفيظة أكثر من 100 دولة شاركت في الاجتماع خصوصا ‏بعد ‏توفير الاتحاد الدولي جميع المتطلبات لتكون الكراتيه جزءا من الألعاب الأولمبية".