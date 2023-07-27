الجمعة 28 تموز 2023
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"الكراتيه" الأردنية تواصل تألقها والمصاطفة يتصدر التصنيف الدولي

المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)
المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)
 جاء تصدر لاعب منتخب الكراتيه عبدالرحمن المصاطفة، لقائمة التصنيف الدولي الذي صدر يوم أمس عن الاتحاد الدولي للعبة، ليؤكد الخطوات التصاعدية للكراتيه الأردنية التي باتت تحقق الإنجاز تلو الإنجاز.اضافة اعلان
وأصدر الاتحاد الدولي للكراتيه، التصنيف الجديد للاعبين والذي شهد تقدما كبيرا للاعبي المنتخب الوطني بعد إنجازاتهم المتتالية في البطولات الأخيرة.
وتصدر عبدالرحمن المصاطفة - حامل برونزية أولمبياد طوكيو - ترتيب وزن تحت 67 كغم، وحل محمد الجعفري في المركز الثاني، ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم.
وجاء عبدالله حماد في المركز الخامس، ضمن تصنيف وزن تحت 60 كغم، وحسن مصاروة في المركز الثامن لوزن تحت 75 كغم.
وجاء هذا التقدم في تصنيف لاعبي المنتخب الوطني، بعد المشاركات الإيجابية والإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها مشاركته في بطولة آسيا للكبار، والتي حصد فيها المنتخب 6 ميداليات، من بينها ميداليتان ذهبيتان.
وأكد اتحاد الكراتيه، سعادته بالإنجاز الذي تحقق في التصنيف الدولي، ليأتي بعد سلسلة إنجازات في الفترة الأخيرة، ساهمت في رفع علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية.
وبين الاتحاد، أنه عاقد العزم على المضي قدما في مواصلة التألق بحثا عن مزيد من الإنجازات على مختلف المستويات، لافتا إلى أن الإنجازات الجديدة، تؤكد مؤسسية العمل في الاتحاد الباحث عن أعلى المراتب في المنافسات.
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