 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" على موعد مع منصات التتويج بالدوري العالمي اليوم

لاعب المنتخب الوطني للكراتيه أحمد ابو هزيم -(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه أحمد ابو هزيم -(من المصدر)
عمان- يبحث المنتخب الوطني للكراتيه اليوم عن منصة التتويج في الجولة الأخيرة لمنافسات الدوري العالمي للكراتيه المقامة في مدينة الدار البيضاء المغربية.
ويلعب على الميدالية البرونزية اليوم كل من محمد الجعفري (وزن تحت 84 وأحمد أبو هزيم (وزن تحت 60 كغم)، حيث يأمل اللاعبان باحراز ميداليتين في البطولة.اضافة اعلان
 كما خاض نزالات البطولة يوم أمس كل من عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم) ويوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم)، والتي انتهت نزالاتهم في ساعة متأخرة.
وكان المصاطفة قد تصدر مجموعته بعد فوزه على لاعب البرازيل فينيسوس فينيغويرا 8-0 وعلى لاعب بريطانيا جوبي ويلسون 8-0.
وفاز غيث على لاعب إيطاليا لوكا ماريسكا 6 - 3 ، وعلى لاعب البرتغال رافائيل دوراتيه 6-3 ، ، ويلاقي يوسف نوفل لاعب مصر أحمد حازم، ولاعب تركيا ايرن غوندوق، ولاعب ايطاليا اليساندرو فوروينو.
وضمن منافسات أول من أمس لوزن تحت 60 كغم فاز شقرة على لاعب السعودية سلطان الغثاني 2-0 ، وخسر أمام اللاعب التركي ايراي سامدان 1-3، وأمام لاعب كازاخستان كايسر البيسباي 0-5، كما فاز عبد الله حماد على لاعب المغرب زايد سلاسي 4-2، وفاز على لاعب اليابان ياشيميتو هاتوشي بالأفضلية بعد التعادل 2-2، وخسر أمام لاعب بلجيكا أنس عبد المالكي بالأفضلية بعد التعادل 2-2، وفاز أحمد أبوهزيم على لاعب تونس أيهاب فيركيكي 5-2، وعلى لاعب كازاخستان دارخان تاميرلييف 2-1، وعلى لاعب الصين لي لي شين 4-0 ، ليتصدر مجموعته، وخسر في دور الأربعة أمام لاعب الكويت عبد الله شعبان 4-11، ويلعب على الميدالية البرونزية اليوم أمام لاعب من كازاخستان.
وضمن منافسات وزن تحت 75 كغم، خسر حسن المصاروة أمام لاعب أوكرانيا اندري زابليتني 1-3، وتعادل أمام على مقدونيا بيتر زابوريسكي 0-0، وفاز سيف بني هاني على لاعب إيطاليا دانيليه دل فيفو 2-1، وتعادل أما لاعب فرنسا إنسو بيرثون الذي فاز بالأفضلية بعد التعادل 3-3.
وفي وزن تحت 84 كغم فاز محمد الجعفري على لاعب تركيا حسن ارسلان 4-2، وعلى لاعب بولندا ميشيل فلوسيزاك 7-0، وعلى لاعب اكوادور جوزيه اسيفيدو 3-0، ليتصدر مجموعته، وفاز  بعد ذلك في دور الأربعة على لاعب كرواتيا ايفان كيفيسيك 4-0، ليلاقي في مباراة اللعب على الميدالية البرونزية اليوم لاعبا من اليونان.
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