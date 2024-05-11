السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يبحث مع الأندية والمراكز سبل تطوير اللعبة

اتحاد الكراتيه
اتحاد الكراتيه
عمان - عقد اتحاد الكراتيه يوم أمس، اجتماعا تنسيقيا مع الأندية والمراكز المنتسبة إليه، بهدف فتح آفاق جديدة بين الطرفين، ومناقشة الطروحات أو التعديلات المقترحة.اضافة اعلان
وأجمع الحضور، على ضرورة تطوير العمل والمحافظة على إنجازات المنتخبات الوطنية للكراتيه في البطولات الإقليمية والعالمية كافة.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح لـ"الغد": "كان اجتماع اتحاد الكراتيه مع الأندية والمراكز مثمرا، للدور الكبير الذي تلعبه في تطوير اللعبة ورفد اللاعبين للمنتخبات الوطنية، حيث تعد الأندية والمراكز من ركائز اتحاد اللعبة الأساسية، وتم الاطلاع على مقترحاتها في سبيل تطوير اللعبة، وفق نهج استراتيجي، يؤكد العلاقة المستدامة بين اتحاد الكراتيه وبين الأندية والمراكز، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار السبل الداعمة للتطوير".
وسيتم في اجتماعات اتحاد اللعبة المقبلة، حتى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، الأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه إلى حين إقامة الانتخابات المقبلة بعد أولمبياد باريس.
وأضاف الملاح: "الكراتيه الأردنية باتت تتقدم الدول من حيث، الإنجازات بسبب الروح الرياضية العالية والقدرات الاستثنائية للاعبي المنتخبات الوطنية الذين أبهروا العالم بإمكانياتهم القتالية، ما وضعهم في صدارة التصنيف العالمي، وهو أمر يجسد تفوق الكراتيه الأردنية عالميا".
ونابع: "هذه الإنجازات هي ثمرة لجهود الجميع في اتحاد اللعبة بفئاته كافة، إضافة إلى خبرات فنية وقامات تدريبية أمثال، المدرب المصري محمد ابراهيم الذي لعب دورا مهما في الإنجازات التي تحققت للكراتيه الأردنية على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وفقا لاستراتيجية اتحاد الكراتيه الهادفة إلى مزيد من الإنجازات والبطولات في الفترة المقبلة. وعليه، فلا بد من إيجاد الدعم المادي المطلوب من قبل المؤسسات الأهلية والخاصة".
ويرمي اتحاد الكراتيه بثقله للمشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي التي ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) الحالي حتى 2 حزيران (يونيو) المقبل.
وتعد سلسلة الدوري العالمي، مؤهلة لمشاركة اللاعبين في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل.
وكان اتحاد اللعبة اعتذر مؤخرا بسبب التكلفة العالية، عن المشاركة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين (كراتيه1).
ويسعى اتحاد الكراتيه، إلى توفير الدعم المادي المطلوب، وإيجاد بطولات بديلة، لمشاركة المنتخب الوطني للشباب والناشئين فيها.
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