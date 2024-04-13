"الكراتيه" يستأنف تدريباته في معسكر مصر استعدادا للدوري العالمي

أيمن وجيه الخطيب

اضافة اعلان

عمان - يستأنف المنتخب الوطني للكراتيه تدريباته في معسكره التدريبي المقام في مصر، بعد أن أنهى فترة إجازة العيد، استعدادا لخوض منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري العالمي، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في صالة ستاد القاهرة الدولي.وكان المنتخب قد أجرى لقاءات ودية مع منتخبات الإسماعلية ومنطقة الشرقية والقاهرة ومنتخب مصر تحت 21 عاما، وذلك لاتاحة الفرصة للاعبي المنتخب لزيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادا لجولة الدوري العالمي، التي تشهد مشاركة أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل وزن، وتمنح البطولة نقاطا مهمة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة.ويشارك في جولة مصر59 دولة و381 لاعبا ولاعبة، بينما يمثل الأردن 11 لاعبا ولاعبة وحيدة: هم عبدالله حماد وعمر شقره وعفيف غيث وعبدالرحمن مصاطفه وحسن مصاروه ومحمد الجعفري وجود الضروس وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وريان العموري وسيف بني الفارس.وينظم الاتحاد الدولي للكراتيه 4 بطولات الدوري العالمي، الأولى أقيمت في فرنسا والثانية في تركيا والثالثة في مصر، والرابعة والأخيرة ستقام في المغرب، وتعد هذه البطولات ذات أهمية كبرى حيث أنها أصبحت مؤهلة لبطولة العالم 2025، والمقرر إقامتها في مصر، وستقام لأول مرة بنظام التأهيل من التصنيف العالمي، في الوقت الذي وضع الاتحاد الدولي شعار "الطريق إلى القاهرة" في كل بطولات الدوري العالمي للعام الحالي.ووفقا لبرنامج الجولة الثالثة من الدوري العالمي تنطلق منافسات الجولة يوم الجمعة المقبل، حيث تلعب أوزان تحت 60 كغم، تحت 75 كغم، ووزن تحت 84 كغم، وللاناث أوزان تحت 50 كغم، وتحت 61 كغم، وتقام يوم السبت منافسات أوزان تحت 67 كغم ، وفوق 84 كغم، للذكور، وأوزان تحت 55 كغم، وتحت 68 كغم وفوق 68 كغم، وتقام يوم الأحد منافسات اللعب على الميدالية البرونزية والنزالات النهائية.وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح لـ :" الغد" :" يواصل المنتخب الوطني للكراتيه لقاءاته الودية مع منتخبات المحافظات المصرية، في معسكره التدريبي، استعدادا لخوض منافسات الدوري العالمي، نتطلع أن يخدم المعسكر التدريبي طموح اللاعبين، من أجل نيل نقاط تصنيفية جديدة، تمكنهم من المشاركة في بطولة العالم 2025 التي ستقام في مصر، وضع الجهاز التدريبي خطة كبيرة من أجل المشاركة في الدوري العالمي، وادخل أسماء جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطني، لافساح المجال أمامهم لتعزيز مراكزهم في التصنيف الدولي".وأضاف:"جاءت النتائج المميزة لمنتخب الكراتيه سواء للمنتخب الأول أو للشباب أو الناشئين، لتؤكد صحة النهج الذي يسير عليه اتحاد اللعبة، لبناء منتخبات وطنية قادرة على مواصلة المسيرة في حصد الإنجازات على مختلف الصعد خلال السنوات المقبلة، حيث بدأ اتحاد الكراتيه خطواته لتهيئة لاعبيه لأولمبياد الشباب 2026، من أجل إعداد جيل متميز قادر على اعتلاء منصات التتويج".