السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يعتمد على الدورات في تطوير أداء المدربين

المشاركون في الدورة التدريبية للكراتيه - ( من المصدر)
المشاركون في الدورة التدريبية للكراتيه - ( من المصدر)
عمان- تساهم الدورات التدريبية، التي ينظمها اتحاد الكراتيه في تطوير أداء المدربين وصقل مهاراتهم، حيث تشتمل على الكثير من المواضيع المهمة التي تخص المدربين، حيث خصص الاتحاد في العام الحالي إقامة 3 دورات محلية، تحظى بإشراف مجموعة من المدربين المختصين، والذين يتمتعون بخبرة كبيرة في رياضة الكراتيه.اضافة اعلان
وتتيح الدورات التدريبية للمدربين الفرصة للاطلاع على آخر مستجدات القوانين، وتساهم في نقل الخبرات الدولية الحديثة للمدربين عن طريق إطلاع المشاركين على طرق وأساليب التدريب الدولية الحديثة طبقا للقانون الدولي والتطبيقات العملية.
واختتمت أمس دورة الصقل والإنعاش وتصنيف المدربين لمختلف الدرجات للعام الحالي، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة نحو 111 مدربا ومدربة من المراكز والأندية المنتسبة للاتحاد، وأقيمت التطبيقات العملية للمشاركين في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس، والمحاضرات النظرية في صالة اتحاد الشطرنج بمدينة الحسين للشباب.
وتشمل روزنامة الكراتيه للعام الحالي، إقامة 3 دورات تصنيفية تساعد على رفد واعتماد مدربين جدد، ومحاضرات استراتيجية عن أساليب وطرق التدريب، ومحاضرات في القتال والكاتا، وعن الأداء البدني وأشكاله، ومحاضرات عن ديناميكية الأداء في المهارات الأساسية للكراتيه.
واشتملت الدورة التدريبية على محاضرات في أساليب تدريب الكاتا باستخدام عناصر اللياقة البدنية الخاصة بالكاتا، بإشراف المحاضرة المدربة رادا بشارة، والتي تحمل درجة 4 دان، ودرجة البكالوريوس في تاريخ الكراتيه من اليابان، وتنمية المهارات القتالية لدى اللاعبين، قدمهاالمدرب سالم الدعجة الذي يحمل درجة 6 دان، ولاعب سابق في المنتخب الوطني للكراتيه، وأشكال التدريب التي تناسب لعبة الكراتيه قدمها الدكتور عاكف طيفور وهوأستاذ مشارك في الجامعة الهاشيمة ومتخصص في التربية الرياضية، والتحليل الفني للأداء المهاري والخططي في لعبة الكراتيه قدمها د. محمد الحوري، وهو عضو هيئة تدريسية في كلية الرياضة في جامعة اليرموك، وقانون التحكيم قدمها الحكم الدولي فائق الجعفري وأساليب تطوير لاعبي القتال للمراحل المتقدمة قدمها سالم الدعجة والاطلاع على خطة اللجنة الفنية للعام الحالي والتعديلات على برنامج فحص الحزام الأسود الواحد دان، قدمها رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد إبراهيم الدقس.
وقال رئيس لجنة المدربين في الاتحاد محمد عليان: "تعد الدورات التدريبية التي ينظمها اتحاد الكراتيه مهمة جدا للمدربين وتساهم في حصولهم على درجات حسب فئاتهم ودرجة الدان، وتساهم في تنمية مهارات المدربين، وهذه الدورة فرصة جيدة للمدربين الأردنيين للاستفادة من تعديلات القانون الدولي للكراتيه، في الوقت الذي حظيت فيه الدورة بمشاركة كبيرة من المدربين".
وأضاف: "يتم خلال الدورة إعطاء محاضرات وفقا لبرنامج البطولة الذي تمت فيه مراجعة شاملة لمواد وتعديلات القانون (wkf)، إضافة إلى التدريب العملي وإجراء اختبارات عملية ونظرية للمشاركين في نهاية الدورة، ومن ثم إجراء الفحص النظري، وتم منح المشاركين في الدورة شهادات من اتحاد اللعبة، وتعد الدورة متابعة مستمرة لأمور التدريب العملية والنظرية ورفع مستوى المدربين، كما تتيح لهم فرصة الانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية".
وأشار: "نقوم بعقد اجتماعات دورية 3 مرات في الشهر، مع المدربين، تتم فيها مناقشة أهم التطورات، وطرح الأفكار من قبل المدربين، واستعراض مستجدات الكراتيه، حيث تعد مثل هذه الاجتماعات من الأمور الإيجابية التي تسعى لجنة المدربين بالتعاون مع اتحاد الكراتيه إلى استمرار إقامتها".
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