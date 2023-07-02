الأحد 02 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الكراتيه" يعسكر في تركيا استعدادا للدورة العربية وبطولة أسيا

WhatsApp Image 2023-07-02 at 8.33.50 PM
"الكراتيه" يعسكر في تركيا استعدادا للدورة العربية وبطولة أسيا
عمان-الغد- بدأ المنتخب الوطني للكراتيه، معسكرا تدريبيا في تركيا، استعدادا للمشاركة في منافسات الدورة العربية التي تنطلق في الجزائر اعتبارا من يوم الخميس المقبل، قبل الانتقال للمشاركة في بطولة أسيا التي تقام ف ماليزيا اعتبارا من يوم 20 الشهر الحالي.اضافة اعلان
ويضم وفد المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في معسكر تركيا كل من رئيس الوفد عامر ابو عفيفه والمدير الفني محمد عثمان والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا المحارمة والمعد البدني عمر زعتر إلى جانب اللاعبين عبدالرحمن المصاطفة وعمر شقرة وعفيف غيث وحسن مصاروة وأحمد بلال ومحمود السجان وابراهيم شمعون ومحمد الجعفري ولين منصور ومنى الدويري وجود الضروس.
وبدأ المنتخب الوطني للكراتيه معسكرا تدريبيا في تركيا يستمر لمدة 10 أيام، يتخلله مباريات تدريبية مع لاعبي المنتخب التركي، قبل المغادرة إلى الجزائر يوم 9 الحالي، للمشاركة في منافسات الدورة العربية، حيث تبدأ منافسات منتخب الكراتيه في الجزائر يوم 13 الشهر الحالي.
ويستعد منتخب الكراتيه للتوجه من الجزائر إلى ماليزيا مباشرة، للمشاركة في بطولة أسيا التي تنطلق يوم 20 الشهر الحالي.
ويضم وفد المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في معسكر تركيا كل من رئيس الوفد عامر ابو عفيفه والمدير الفني محمد عثمان والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا المحارمة والمعد البدني عمر زعتر إلى جانب اللاعبين عبدالرحمن المصاطفة وعمر شقرة وعفيف غيث وحسن مصاروة وأحمد بلال ومحمود السجان وابراهيم شمعون ومحمد الجعفري ولين منصور ومنى الدويري وجود الضروس.
المنتخب الوطني للكرة الطائرة -(من المصدر)

اتحاد الطائرة يعلن مشاركة منتخب الرجال في الدورة العربية 26 حزيران 2023

اللاعب عبد الله شلباية خلال مشاركته ببطولة مايوركا المفتوحة للتنس - (من المصدر)

شلباية يودع منافسات "مايوركا" على يد الروسي سافيولين 26 حزيران 2023

لاعبو الفيصلي يرفعون لافتة لتقديم العزاء للشهيد الطيار علي الحراسيس قبل لقاء الجليل - (من المصدر)

20 مباراة بلا خسارة للفيصلي.. التحكيم يواصل إثارة الجدل.. والمعدلان الجماهيري والتهديفي في انخفاض 26 حزيران 2023

رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة د.مجدي أبو فريخة يتحدث لـ"الغد"

أبو فريخة يأمل بتجنب مواجهة "الصقور" في المونديال ويرحب بتبادل الخبرات 26 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1688210542054628700

أبو صباح تنتقل إلى يونيون برلين

منذ23 ساعة
1688210217094619400

أحمد العيساوي.. الجناح الأنيق وخاطف البريق في ملاعب الكرة

منذ24 ساعة
60c67b9f69d74

السلط يحقق أول انتصار له في بطولة درع المئوية

منذ24 ساعة
منتخبا الرجال والسيدات لكرة الطائرة يشاركان في الدورة الرياضية العربية

منتخبا الرجال والسيدات لكرة الطائرة يشاركان في الدورة الرياضية العربية

27 حزيران 2023
3 رياضيين يمثلون "الجمباز الأردنية" في دورة الألعاب العربية

3 رياضيين يمثلون "الجمباز الأردنية" في دورة الألعاب العربية

27 حزيران 2023
إصدار جدول مباريات دوري الناشئات تحت 14 عاماً

إصدار جدول مباريات دوري الناشئات تحت 14 عاماً

27 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 التضليل في كلام المستشار

ماهر أبو طير |اليوم

عن قانون السير الجديد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حكومة لتحسين الخدمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مستقبل الوظائف

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات | منذ24 ساعة
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 