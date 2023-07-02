"الكراتيه" يعسكر في تركيا استعدادا للدورة العربية وبطولة أسيا

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عمان-الغد- بدأ المنتخب الوطني للكراتيه، معسكرا تدريبيا في تركيا، استعدادا للمشاركة في منافسات الدورة العربية التي تنطلق في الجزائر اعتبارا من يوم الخميس المقبل، قبل الانتقال للمشاركة في بطولة أسيا التي تقام ف ماليزيا اعتبارا من يوم 20 الشهر الحالي.ويضم وفد المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في معسكر تركيا كل من رئيس الوفد عامر ابو عفيفه والمدير الفني محمد عثمان والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا المحارمة والمعد البدني عمر زعتر إلى جانب اللاعبين عبدالرحمن المصاطفة وعمر شقرة وعفيف غيث وحسن مصاروة وأحمد بلال ومحمود السجان وابراهيم شمعون ومحمد الجعفري ولين منصور ومنى الدويري وجود الضروس.وبدأ المنتخب الوطني للكراتيه معسكرا تدريبيا في تركيا يستمر لمدة 10 أيام، يتخلله مباريات تدريبية مع لاعبي المنتخب التركي، قبل المغادرة إلى الجزائر يوم 9 الحالي، للمشاركة في منافسات الدورة العربية، حيث تبدأ منافسات منتخب الكراتيه في الجزائر يوم 13 الشهر الحالي.ويستعد منتخب الكراتيه للتوجه من الجزائر إلى ماليزيا مباشرة، للمشاركة في بطولة أسيا التي تنطلق يوم 20 الشهر الحالي.ويضم وفد المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في معسكر تركيا كل من رئيس الوفد عامر ابو عفيفه والمدير الفني محمد عثمان والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا المحارمة والمعد البدني عمر زعتر إلى جانب اللاعبين عبدالرحمن المصاطفة وعمر شقرة وعفيف غيث وحسن مصاروة وأحمد بلال ومحمود السجان وابراهيم شمعون ومحمد الجعفري ولين منصور ومنى الدويري وجود الضروس.