"الكراتيه" يـأمل خاتمة مميزة لمشاركته في الدوري العالمي

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يتطلع المنتخب الوطني للكراتيه لتحقيق نتائج مميزة والوصول إلى منصات التتويج، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري العالمي التي ستقام في في مدينة الدار البيضاء المغربية بالفترة من 31 أيار (مايو) الحالي إلى 2 حزيران (يونيو) المقبل.وكانت المغرب قد نجحت في استضافة 6 جولات من الدوري العالمي على مر السنين، آخرها العام الماضي.وأعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 382 لاعبا من 62 دولة في جولة المغرب، وتضم قائمة لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه المسجلين في البطولة 8 لاعبين، سيقوم اتحاد الكراتيه بتثبيت مشاركتهم وفقا لما يراه مناسبا بالتنسيق مع الجهاز الفني، واللاعبون هم: عمر شقرة وعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة وعفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، وحسن المصاروة وسيف الدين بني فارس (وزن تحت 75 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، ويوسف نوفل (وزن فوق 84 كغم).وشهدت جولات في باريس (فرنسا) والقاهرة (مصر) وأنطاليا (تركيا)، نجاحا كبيرا هذا العام، وسيتم في جولة المغرب تتويج الحاصلين على جائزة "الفائزين الكبار" في الدوري العالمي للاعبين الأعلى تصنيفا في كل فئة، ويجب على المتنافسين المشاركة في 3 دوريات على الأقل، ومن المنتظر أن يكون للمنتخب الوطني نصيب من هذه الجائزة وفقا لنتائج اللاعبين في البطولة.ووفقا لتعليمات البطولة سيتم منح صاحب الميدالية الذهبية 1000 يورو وصاحب المركز الثاني 500 يورو وصاحب المركز الثالث 250 يورو.وستبدأ يوم الجمعة الموافق 31 الشهر الحالي نزالات أوزان تحت 60 كغم، و75 كغم وتحت 84 كغم للرجال، وأوزان 61 و50 كغم للإناث، ومنافسات الكاتا على نظام روبين، وتضم نزالات يوم السبت الموافق 1 حزيران (يوينو) المقبل نزالات تحت 67 كغم وفوق 84 كغم للرجال، وأوزان تحت 68 كغم وتحت 55 كغم وفوق 86 كغم للاناث، ومنافسات الكاتا على نظام روبين، وتقام يوم الأحد مباريات الأدوار النهائية والميداليات البرونزية.ويبحث المنتخب الوطني عن نقاط جديدة في تصنيف الدوري العالمي وفي التصنيف الدولي، بعد نجاحه في نيل 3 ميداليات ذهبية في الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي أقيمت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، عن طريق محمد الجعفري وعبد الرحمن المصاطفة وعبد الله حماد، إلى جانب ميدالية برونزية عبر عفيف غيث.ويحتل لاعبو المنتخب الوطني حاليا مراكز مرموقة في تصنيف الدوري العالمي وفي التصنيف الدولي، حيث جمع لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري في وزن تحت 80 كغم، 990 نقطة، ليحتل المركز الثاني في التصنيف الدولي برصيد 7350 نقطة، والمركز الثاني في تصنيف الدوري العالمي برصيد 1890 نقطة.ونال لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث 570 نقطة، وضعته في المركز الثالث في تصنيف الدوري العالمي برصيد 1290 نقطة، في حين حقق المركز السابع في التصنيف الدولي برصيد 3120 نقطة، وفي ذات الوزن اقتنص لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة 990 نقطة، في أول مشاركة له بعد الإصابة ليحتل بذلك المركز الثاني في التصنيف الدولي برصيد 5025 نقطة، والمركز الرابع في تصنيف الدوري العالمي برصيد 990 نقطة.