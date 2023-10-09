الكرمل يلتقي شباب حوارة في قمة دوري الثانية

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عمان - الغد- يلتقي فريق نادي شباب حواره مع نظيره الكرمل في قمة المجموعه الأولى من منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجه الثانيه لكرة القدم الذي ينطلق الخميس المقبل.ويتوقع أن تشهد مباراة الكرمل وحوارة التي تقام يوم الجمعة المقبل، منافسة قوية في ظل المستوى الفني الجيد الذي أظهره لاعبو الفريقين في المرحلة الماضية.و يتصدر الكرمل المجموعه الأولى برصيد 10 نقاط. يليه شباب حواره 8 نقاط. وجرش 8 نقاط. ثم الطيبه 5 نقاط سحم 5 وحرثا 5 وأخيرا مرج الحمام ووادي الريان برصيد نقطتين لكل فريق.اما المجموعه الثانيه فيتصدرها دوقره برصيد 12 تم الحصن الذي يلاحقه 8 نقاط دير ابي سعيد 6 الخالديه وغورالصافي لكل منهم 4 واخيرا بلعما ب 3 نقاط.وكان الاسبوع الرابع شهد فوز الكرمل على حرتا 2-0 وشباب حواره على سحم 2-0 وفاز جرش على الطيبه 1-0 وتعادل الريان مع مرج الحمام دون أهداف اما المجموعه الثانيه فقد فاز دوقره المتصدر على الوحده 2-0 والخالدي على دير ابي سعيد 1-0 ورباع على بلعما بنفس النتيجه فيما تعادل الحصن وغور الصافي 2-2.