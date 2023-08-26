الأحد 27 آب 2023
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الكشف عن الفائزين بألقاب بطولة الأردن للقفز عن الحواجز

تتويج الفرسان والفارسات الفائزين بألقاب بطولة الأردن للقفز عن الحواجز - ( من المصدر)
تتويج الفرسان والفارسات الفائزين بألقاب بطولة الأردن للقفز عن الحواجز - ( من المصدر)
نال الفارس رامي شاهين لقب مسابقة فئة 130-135في ختام منافسات بطولة الأردن للقفز عن الحواجز للعام الحالي، والتي جرت على مدار 6 جولات بإشراف اتحاد الفروسية الملكي وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد.اضافة اعلان
وواصل شاهين تألقه وحضوره بعد أن نال المركز الأول في منافسات الجولة السادسة والأخيرة والتي جرت على ميدان نادي الجواد العربي والذي استضاف أيضا منافسات الجولة الأولى من البطولة، وبلغ رصيد شاهين مع نهاية البطولة 80 نقطة، كما فاز شاهين بلقب فئة 140-145 مسجلا 59 نقطة.
 وفاز الفارس ستفين يعقوب فئة 120-125 سم بعدما حصل على 74 نقطة، فيما ذهب لقب فئة 110-115 سم، الى الفارس حمزة عليان برصيد 64 نقطة، نال الفارس باسل حجي المركز الأول لفئة 100 سم برصيد 71 نقطة، وفي مسابقة فئة 90 سم نال الفارس عمر هملان المركز الأول برصيد 59 تقطه، وفاز الفارس مالك أبو عودة بالمركز الأول برصيد 67 نقطة، فيما ذهب المركز الأول لمسابقة فئة 60 سم، للفارسة سلمى كورشلو والتي جمعت مع نهاية البطولة 66 نقطة. 
 وكان اتحاد الفروسية الملكي قد حدد النقاط التراكمية للدوري؛ حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة. ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 14000 ألف دينار، فيما تبلغ الجوائز المالية لكل جولة 2000 دينار، ويحق للنادي أو المركز المستضيف لأي جولة من الجولات، زيادة الجوائز المالية أو إضافة جوائز عينية.  
وفي ختام منافسات البطولة تم تكريم الفائزين بالمراكز الأول في مسابقات الجولة السادسة، إضافة الى توزيع الجواجز المالية على الفرسان والفارسات الفائزين بالقاب بطولة الأردن لهذا الموسم، وسط حضور مميز من أهالي الفرسان ومحبي اللعبة. 
 وأشاد الفرسان والفارسات المشاركين في البطولة بحسن تنظيمها وحرص اتحاد الفروسية الملكي والأندية والمراكز التي استضافة منافسات البطولة على توفير أفضل وسائل الراحة للمشاركين.
 وأشرف على إدارة وتحكيم البطولة، رئيس لجنة الحكام محمد الفار والحكمان عدنان منصور ونادر الحموري، ورئيس لجنة المفوضين محمود العساف، والطبيب البيطري د. تاج سفيان بركات، ومصممة المسلك سوزان شريم.
 وجاءت النتائج الفنية للجولة السادسة والأخيرة على النحو التالي:
فئة 130-135: المركز الأول: الفارس رامي شاهين، المركز الثاني: محمد أبو حمور، المركز الثالث: الفارس ستفين يعقوب.
فئة 120-125 سم: المركز الأول: الفارس ستفين يعقوب، المركز الثاني: الفارس محمد المومني، المركز الثالث: فارس النابلسي.
فئة 115 سم: المركز الأول: الفارس همام عليان، المركز الثاني: الفارس حمزة عليان: المركز الثالث: الفارس يوسف البكري.
فئة 100 سم: المركز الأول: الفارس حسام الهدهد، المركز الثاني: الفارس تيمور اولسيريم  ،المركز الثالث: الفارس طارق وائل .
فئة 90 سم: المركز الأول: الفارس رائد سليمان، المركز الثاني: الفارسة لين فضالة، المركز الثالث: الفارس علي الشواورة.
 فئة 80 سم: المركز الأول: الفارس يوسف قدورة، المركز الثاني: الفارس زيد ايهم، المركز الثالث: الفارسة عائشة القصير.
 فئة 60 سم: المركز الأول: الفارسة نور الفار، المركز الثاني: الفارسة هيا عبد الرحمن، المركز الثالث: الفارس جواد عميرة.

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