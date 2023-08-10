الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس آسيا

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة كيلمي Kelme عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها في كأس آسيا (2023 في قطر)، وذلك في خطوة تؤكد إنجاز خطوة أساسية في التمهيد لانطلاق جوهرة بطولة قارة آسيا للمنتخبات الوطنية، والتي تقام خلال الفترة من 12 كانون الثاني (يناير) ولغاية 10 شباط (فبراير) من العام 2024.وتم تصميم الكرة الرسمية VORTEXAC23 (فورتيكس كأس آسيا 23)، لتحمل روح الإثارة والحماس والسرعة، وهي تتضمن اللون العنابي الخاص بالدولة المضيفة قطر، كما أن تصميم الكرة يتضمن في الوسط شعار كأس آسيا 2023 في قطر، والذي يستوحى من ألوان وأشكال تعبر عن روح وجوهر البطولة وكرة القدم الآسيوية.وتم تصميم VORTEXAC23 من قبل شركة كيلمي Kelme، الداعم الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بطولات المنتخبات الوطنية، ليتم استخدامها بشكل حصري في كأس آسيا 2023 في قطر، وقد خضعت الكرة لاختبارات فنية مكثفة من أجل ضمان تلبية أعلى معايير الأداء والجودة والمتانة، والجاهزية لاستخدامها في البطولة.وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "يسرنا أن نقوم بالإعلان عن أحدث الإنجازات في رحلتنا قبل انطلاق النسخة المقبلة من جوهرة بطولات الاتحاد الآسيوي، وذلك عبر الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2023 في قطر، عبر العمل مع شريكنا المميز كيلمي Kelme".وأضاف: "بشكل يشابه الرحلة إلى كأس آسيا، قامت كيلمي بترسيخ تواجدها كعلامة رائدة على المستوى العالمي رياضيا، ونحن واثقون بأن التصميم المبتكر، والتكنولوجيا المستخدمة من قبل كيلمي، سيمنحان أفضل 24 منتخبا في قارة آسيا كرة مباريات على أعلى مستوى".في المقابل قال كي يونغزيانغ رئيس شركة كيلمي: "نحن نفتخر بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للكرة، من أجل تطوير الكرة الرسمية VORTEXAC23 التي تلبي أعلى المعايير للاعبين المحترفين، وفي الوقت ذاته، تجسد الإثارة والحماس في كأس آسيا 2023 في قطر، ونحن متشوقون لمشاهدة VORTEXAC23 في قلب الحدث خلال البطولة".ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يشارك بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخه، إذ وقع بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.