الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

الكشف عن شعار بطولة أندية السيدات

شعار
شعار بطولة أندية السيدات
عمان - الغد- أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة أندية السيدات "الأردن والسعودية 2023"، والتي تقام خلال الفترة 23 آب (أغسطس) حتى 1 أيلول (سبتمبر) ، بتنظيم مشترك من الاتحادين الأردني والسعودي لكرة القدم، الشعار الرسمي للبطولة.اضافة اعلان
ويحمل شعار البطولة العديد من الدلالات والروابط الثقافية والرياضية بين البلدين، حيث تعكس المبخرة الموجودة في أعلى الشعار كرم الضيافة العربية، ممزوجا باللون الذهبي الذي يعبر عن لون رمال الصحراء العربية.
ويعبر اللون الفيروزي عن الجسر الذي يربط سماء وجبال الأردن والسعودية، والذي يمثل الإمكانيات التي لا حدود لها والتعاون بين البلدين، ليرسم لون الخزامى غموض الليالي العربية، والتي تحمل في طياتها الخيال والإبداع حين تجتمع الثقافة مع الرياضة.
يذكر أن البطولة التي تقام بنسختها الأولى بمشاركة أول أربعة فرق من الدوري الأردني للمحترفات 2023-2024 ، بحسب ترتيبهم مع نهاية مرحلة الإياب، وأصحاب المراكز الأربعة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2022/2023.
وتنص تعليمات المسابقة، على تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى صاحب المركز الأول والثالث من الدوري الأردني للمحترفات إلى جانب أصحاب المركزين الثاني والرابع من الدوري السعودي للسيدات.

في المقابل، تشهد المجموعة الثانية تواجد الفرق الحاصلة على المركز الثاني والرابع من الدوري الأردني للمحترفات والأول والثالث من الدوري السعودي الممتاز.

ويتأهل للدور نصف النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، على أن تقام المباراة النهائية مطلع أيلول المقبل.


مرتبط
المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة - (تصوير: أمجد الطويل)

العبابنة: مستوى المحليين غير ثابت.. وتعادل الوحدات نقطة انطلاق الجليل منذ17 ساعة

الاتحاد الأردني لكرة القدم

أندية المحترفين تأمل برد "اتحادي" إيجابي بشأن مطالبها منذ17 ساعة

لاعب جورجيا تورنوكي شينجيليا يحاول المرور أمام متابعة مزدوجة من لاعبي المنتخب الوطني شاهر والنجداوي - (من المصدر)

منتخب السلة يخسر وديا أمام جورجيا ويلاقي إيران اليوم منذ17 ساعة

صراع على الكرة بين لاعب شباب الأردن أحمد صبرة ولاعب سحاب ورد البري - (تصوير: أمجد الطويل)

سحاب يتخطى شباب الأردن بصعوبة في دوري المحترفين منذ17 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مغير السرحان يتعادل مع معان بدوري المحترفين

مغير السرحان يتعادل مع معان بدوري المحترفين

منذ16 ساعة
لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة (يمين) يوجه ضربه لأحد منافسيه - (من المصدر)

حرفية العمل في "التايكواندو" تبشر بإنجازات فنية وإدارية جديدة

منذ17 ساعة
اتحاد المصارعة

سحب قرعة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما اليوم

منذ17 ساعة
تشكيلة فريق الوحدات في إحدى المباريات الرسمية المحلية مؤخرا - (من المصدر)

الوحدات يسافر إلى دبي.. وغضب من قرار المشاركة

منذ17 ساعة
بطلة السيدات الواعدة ربى القضاة تتصدر فئة تحت 16 سنة في "شطرنج" الفئات العمرية - (الغد)

"الشراكة" تفرض نفسها في صدارة "شطرنج" الفئات العمرية

منذ17 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-13 at 9.35.08 AM

خزنة.. طموحات كبيرة وشغف متواصل للارتقاء برسالة التحكيم

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ17 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 