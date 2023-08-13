الكشف عن شعار بطولة أندية السيدات

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عمان - الغد- أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة أندية السيدات "الأردن والسعودية 2023"، والتي تقام خلال الفترة 23 آب (أغسطس) حتى 1 أيلول (سبتمبر) ، بتنظيم مشترك من الاتحادين الأردني والسعودي لكرة القدم، الشعار الرسمي للبطولة.ويحمل شعار البطولة العديد من الدلالات والروابط الثقافية والرياضية بين البلدين، حيث تعكس المبخرة الموجودة في أعلى الشعار كرم الضيافة العربية، ممزوجا باللون الذهبي الذي يعبر عن لون رمال الصحراء العربية.ويعبر اللون الفيروزي عن الجسر الذي يربط سماء وجبال الأردن والسعودية، والذي يمثل الإمكانيات التي لا حدود لها والتعاون بين البلدين، ليرسم لون الخزامى غموض الليالي العربية، والتي تحمل في طياتها الخيال والإبداع حين تجتمع الثقافة مع الرياضة.يذكر أن البطولة التي تقام بنسختها الأولى بمشاركة أول أربعة فرق من الدوري الأردني للمحترفات 2023-2024 ، بحسب ترتيبهم مع نهاية مرحلة الإياب، وأصحاب المراكز الأربعة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2022/2023.وتنص تعليمات المسابقة، على تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى صاحب المركز الأول والثالث من الدوري الأردني للمحترفات إلى جانب أصحاب المركزين الثاني والرابع من الدوري السعودي للسيدات.في المقابل، تشهد المجموعة الثانية تواجد الفرق الحاصلة على المركز الثاني والرابع من الدوري الأردني للمحترفات والأول والثالث من الدوري السعودي الممتاز.ويتأهل للدور نصف النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، على أن تقام المباراة النهائية مطلع أيلول المقبل.مرتبط