الأربعاء 06 أيلول 2023
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"الكيك بوكسنغ" يبدأ مشواره بالبطولة العربية اليوم

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وفد منتخب الكيك بوكسنغ لحظة وصوله لمقر إقامته في مدينة السليمانية العراقية - (من المصدر)
عمان- يبدأ المنتخب الوطني للكيك بوكسنغ مشواره في البطولة العربية اليوم، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية حتى الحادي عشر من الشهر الحالي، بمشاركة واسعة من 8 دول هي: الأردن، العراق، المغرب، الجزائر، مصر، سورية، فلسطين واليمن.اضافة اعلان
وترأس الوفد المشارك، عضو الاتحاد محمد السعود، ومن مديرية الأمن العام يوسف بني حمد، فيما يقود المنتخب المدير الفني للاتحاد عيسى أبو نصار والمدرب رائد الدبج، ومدربا الإعداد البدني هيثم أبو الرب وأحمد أبو الرب، والطبيب محمد عبد القادر.
ويمثل المنتخب في البطولة 12 لاعبا من منتخب الرجال الأول، وهم: عدي أبو حصوة (وزن تحت 67 كغم) "FC"، علي أحمد خلف (وزن تحت 86 كغم) "FC"، قيس الجمل (وزن تحت 75 كغم) "FC"، مهند عفانة (وزن تحت 71 كغم) "FC"، قصي سامر (وزن تحت 75 كغم) "FC"، إبراهيم زايد (وزن 81 كغم) "FC"، سليمان الهدار (وزن 63.5 كغم) "FC"، لؤي الأزعر (وزن تحت 54 كغم) "FC"، عبد الرحيم المعايطة (وزن تحت 91 كغم) "FC"، سعيد الرمحي (وزن تحت 57 كغم) "K1"، إبراهيم جمعة (وزن تحت 60 كغم) "K1"، علي عباس (وزن تحت 67 كغم) "K1"، و4 لاعبين من المنتخب الرديف، وهم: أحمد الشلول (وزن فوق 91 كغم)، يوسف قاسم (وزن تحت 69 كغم) "بوينت فايت"، محمود فرحان (وزن تحت 51 كغم) "FC"، عبد الرؤوف المعايطة (وزن تحت 75 كغم) "k1".
وأكد المدير الفني للاتحاد عيسى أبو نصار، أن الهدف الأساسي من المشاركة في البطولة، هو التحضير والاستعداد لبطولة العالم المقرر إقامتها في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إذ تعد البطولة العربية محطة تحضيرية مهمة واحتكاكا جيدا مع المنتخبات المشاركة.
وبين أبو نصار في حديثه لـ "الغد"، أن المنتخب يتطلع إلى المنافسة على الميداليات الذهبية في مختلف الأوزان والمنافسات، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة، في ظل التطور الواضح للاعبي المنتخب الوطني في المشاركات الأخيرة الخارجية.
وأضاف: "نهدف أيضا من خلال المشاركة في هذه البطولة، إلى التحضير للمنافسات المقبلة والمتمثلة أيضا بالمشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل".
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