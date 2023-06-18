الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"الغد" تحاور أول حارس مرمى أجنبي في تاريخ دوري المحترفين

اللبناني خليل: تاريخ الفيصلي وجماهيريته دفعاني للاحتراف بالفريق

الحارس اللبناني مهدي خليل - (من المصدر)
الحارس اللبناني مهدي خليل - (من المصدر)
 أبدى الحارس اللبناني مهدي خليل سعادته بالانضمام لفريق الفيصلي كأول حارس أجنبي في تاريخ بطولات المحترفين المحلية، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من فريق العهد بطل الدوري الأخير هناك.اضافة اعلان
وبين خليل في مقابلة خاصة لـ "الغد" من الهند برفقة منتخب بلاده، عن حماسه للانضمام للفيصلي خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد حاليا مع المنتخب اللبناني للمشاركة في أكثر من بطولة بوسط القارة الآسيوية، موضحا بأنه سيستمر مع منتخب بلاده حتى الرابع من شهر تموز (يوليو) المقبل، مع إمكانية اللحاق بـ "الأزرق" قبل ذلك الموعد.
وأضاف: "تفاجأت من طلب الفيصلي لي بتمثيله في الموسم الجديد بعد السماح للأندية الأردنية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب لأول مرة في التاريخ، وهذا الأمر يحملني مسؤولية مضاعفة في سبيل مواصلة أعرق الفرق القارية والعربية في المحافظة على البطولات المحلية، والمشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا".
وحقق الحارس البالغ من العمر 31 عاما العديد من الألقاب في مسيرته الاحترافية، حيث نال لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في العام 2019 مع فريق العهد، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة وقتها، إلى جانب الظفر بلقب الدوري اللبناني 5 مرات مع فريقي العهد والصفاء، وتوج مرتين ببطولة الكأس، و3 مرات ببطولة السوبر، عدا عن حصوله على جائزة أفضل حارس في الدوري اللبناني بأكثر من مناسبة.
ويعد خليل خامس لاعب لبناني يمثل فرقا أردنية ببطولات المحترفين، حيث سبقه من قبل تواجد المهاجم محمد القصاص مع الرمثا، والثنائي أحمد زريق وسوني سعد مع الوحدات، فيما لعب لفترة قصيرة المهاجم هلال الحلوة مع الفيصلي.
وكشف خليل عن إعجابه بأداء حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية، والذي تألق في مباراة أول من أمس أمام الحسين إربد ببطولة الدرع، مؤكدا بأنه كان العامل الرئيسي في تحقيق الفوز السادس على التوالي بالبطولة، والاقتراب أكثر من تحقيق أول البطولات المحلية، مع إشارته إلى أن التنافس على مركز حراسة المرمى بينه وبين زملائه أمر إيجابي للمنظومة بشكل عام.
وتابع: "أنتظر خوض تحد جديد في مسيرتي بدوري أقوى فنيا من الدوري اللبناني، حيث واجهت من قبل المنتخب الأردني وفريقي الوحدات والجزيرة، ولمست مدى التطور الذي يصيب الكرة في الأردن خلال السنوات الماضية، وكما أعجبتني الروح الكبيرة والقتالية على كل كرة عند لاعبي الفيصلي، وعدم الاعتماد على لاعب واحد، حيث بدأت بمتابعة مباريات الفريق بعد اتفاقي معهم".
ولفت خليل إلى أن الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفيصلي كانت سببا في قبوله العرض، حيث أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الجماهير في تحفيز اللاعبين وتقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعادهم، وهو ما يطمح إليه من خلال المحافظة على الألقاب المحلية، ومحاولة تخطي دور المجموعات بالبطولة القارية.
واستطرد: "أعلم بأن الأردن كانت تمتلك أحد أفضل حراس المرمى في الشرق الأوسط وهو اللاعب المعتزل عامر شفيع، حيث كان اللاعب الأفضل في المنتخب الأردني ببطولات آسيا والمشاركات الخارجية، إلى جانب تألقه الكبير على صعيد الأندية".
وأشار خليل إلى أنه استشار رأي زميله السابق في العهد أحمد زريق قبل التوقيع للفيصلي، والذي مثل الوحدات قبل موسمين، حيث نصحه الأخير بالموافقة على العرض واللعب مع حامل لقب الدوري الأخير، مبينا بأنه زار الأردن في أكثر من مناسبة، وأبدى إعجابه بالشعب وحسن تعاملهم مع الضيوف واعتبارهم أهلا للبلاد.
وواصل: "سأحاول تقديم كل ما لدي من أجل تحقيق الألقاب مع الفيصلي ونقل صورة مميزة عن اللاعب اللبناني، وأشكر إدارة الفيصلي على ثقتها بي باختياري حاميا للعرين لفريق الكرة لديهم دونا عن بقية حراس المرمى في الوطن العربي، وأتقدم بالشكر أيضا لإدارة العهد على تسهيل المهمة لي هذا الموسم بالانتقال رغم مشاركة الفريق ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقبلة".
وعلى صعيد منفصل، أوضح خليل بأن المنتخب اللبناني يمر حاليا بمرحلة انتقالية من خلال دمج عدد كبير من اللاعبين الشباب ببعض عناصر الخبرة، وذلك تحت إشراف المدرب الصربي ألكسندر إيليش، مشيرا إلى أن التحسن أصاب المنتخب خلال بطولة كأس القارات الدولية، بدليل الوصول للنهائي ومواجهة الهند صاحب الضيافة، مع انتظار مشاركة أخرى ببطولة الكأس الذهبية التي تنطلق الخميس المقبل.
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