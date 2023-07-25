الثلاثاء 25 تموز 2023
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اللجنة الأولمبية الأردنية تُجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
عمان - الغد- جدّدت اللجنة الأولمبية الأردنية وللعام الثامن على التوالي اتفاقية الرعاية مع شركة زين الأردن، لتكون زين بموجبها الراعي الذهبي للجنة؛ ولتقدّم من خلالها الدعم للرياضيين الأردنيين المميزين، وتجهيزهم للمنافسة على المستوى الدولي.اضافة اعلان

وتم توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء في مقر شركة زين، ووقّعها عن اللجنة الأولمبية الأردنية الأمينة العامة، رنا نظمي السعيد، وعن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم.

وستقدّم زين بموجب هذه الاتفاقية دعماً نقدياً للجنة الأولمبية الأردنية، بالإضافة إلى 15 منحة دراسية للرياضيين المستفيدين من برامج اللجنة الأولمبية الأردنية وبرنامج الإعداد الأولمبي، كما تشتمل على تعاون ما بين الطرفين في مجالات تمكين الشباب والمرأة، والعمل نحو المزيد من الشمولية في البرامج والمبادرات للوصول إلى مختلف الفئات، التي تشمل سيدات المجتمع المحلي والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات المستهدفة.

وتحرص زين على تجديد الاتفاقية التي تجمعها مع اللجنة الأولمبية الأردنية سنوياً، وذلك في إطار اهتمامها الكبير الذي توليه لقطاع الرياضة والشباب في المملكة، ولتسهم بالنهوض في المواهب الشابة الأردنية في مختلف الرياضات، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم وتنميتها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم برفع مستوى الحضور والتمثيل الأردني في الساحات الرياضية الدولية.

وأكدت السيدة رنا نظمي السعيد على أهمية الشراكة التي تجمع اللجنة الأولمبية الأردنية وشركة زين في دعم الرياضيين الأردنيين وتحقيق الإنجاز ومشيرةً إلى أن هذه الشراكة الممتدة من ثماني سنوات تعكس مدى حرص شركة زين على مساندة الرياضة الأردنية ومساعيها الحثيثة في عملية التطوير.
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