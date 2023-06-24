الأحد 25 حزيران 2023
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اللجنة الأولمبية تحتفل باليوم الأولمبي العالمي

جانب من احتفال اللجنة الأولمبية الأردنية باليوم الأولمبي العالمي (من المصدر)
جانب من احتفال اللجنة الأولمبية الأردنية باليوم الأولمبي العالمي (من المصدر)
بحضور سمو الأميرة عالية بنت الحسين، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، ورئيسة الاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وتحت شعار “لنتحرك”، احتفلت اللجنة الأولمبية الأردنية، أمس، بفعالية اليوم الأولمبي العالمي، في مدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ويتزامن هذا الاحتفال مع احتفالات كافة اللجان الأولمبية في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة.
وشارك في الحفل عدد من الاتحادات الرياضية الوطنية إضافة إلى أبطال الرياضة الأردنية، حيث قدمت المنتخبات الوطنية عروضا رياضية مختلفة هدفت إلى مشاركة القيم الأولمبية والرياضية مع الحضور الذي تفاعل مع العروض المقدمة. 
وأكدت أمين عام اللجنة الأولمبية رنا نظمي السعيد أهمية هذا التجمع الرياضي، الذي تحرص اللجنة من خلاله على مشاركة المجتمع الأردني بالقيم الأولمبية والاحتفال باليوم الأولمبي العالمي من خلال ممارسة النشاط البدني.
وأضافت السعيد أن احتفال اللجنة الأولمبية باليوم الأولمبي يأتي ضمن مساعي اللجنة في مشاركة المجتمع الأولمبي الدولي بجميع احتفالاته المدرجة على أجندة اللجنة الأولمبية الدولية. 
وتحرص اللجنة الأولمبية على الاحتفال باليوم الأولمبي العالمي كل عام ضمن استراتيجيتها في مشاركة المجتمع الأولمبي الدولي الاحتفالات التي تهدف للترويج للرياضة والرياضيين.
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