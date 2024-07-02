اللجنة الأولمبية تحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية

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عمان - الغد- حصلت اللجنة الأولمبية على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لدورتي الإنعاش الأساسي ومنقذ القلب كأول مؤسسة غير طبية تحصل على هذا الاعتماد في العالم، وذلك من خلال مركز تدريب دعم الحياة.وقالت الأمينة العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد:" يعتبر هذا الاعتماد ذو كبيرة من أجل تدريب الكوادر الفنية و لإدارية في القطاع الرياضي على تقنيات إنعاش القلب والرئتين، ويعد إنجازا جديدا للرياضة الأردنية واللجنة الأولمبية بكافة كوادرها وأقسامها".وأشارت :" سيمنح مركز تدريب دعم الحياة فرص أكبر لعقد دورات تدريبية متخصصة في إنعاش القلب والرئتين وبشكل معتمد من جمعية القلب الأمريكية".وتجدير الإشارة إلى ان القسم الطبي في اللجنة الأولمبية يحرص من خلال مركز تدريب الحياة على تدريب الكوادر في القطاع الرياضي على الاسعافات الأولية ودورات تدريبية متخصصة في المجال الطبي لضمان سلامة الرياضيين والمجتمع الرياضي بأكمله سواء في التدريبات أو المنافسات الرسمية.