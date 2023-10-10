اللجنة البارالمبية تجتمع ببعثتها قبل المشاركة في الألعاب الآسيوية

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تستعد بعثة اللجنة البارالمبية الأردنية للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.واجتمعت اللجنة البارالمبية الأردنية أمس الإثنين مع أعضاء البعثة المشاركة في الألعاب الآسيوية بحضور الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية والسيد سليمان الروسان نائب الرئيس والسيد عامر الشعار الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية والسيد إبراهيم الحليق رئيس البعثة الأردنية.وتخلل الاجتماع الذي حضره لاعبي ولاعبات البعثة وأجهزتهم الفنية شرح التعليمات المتعلقة بالمشاركة والسفر ومواعيد الاستقبال والافتتاح ورفع العلم وحفل الختام.واختارت اللجنة البارالمبية الأردنية اللاعب عبد الكريم خطاب واللاعبة ثروت الحجاج لرفع العلم الأردني في حفل الافتتاح كما سيشارك اللاعب جميل الشبلي في حمل الشعلة الآسيوية البارالمبيةومن المقرر أن تغادر البعثة والتي ستمثلها ٤ رياضات هي كرة الهدف ورفع الأثقال وكرة الطاولة وألعاب القوى أرض الوطن يوم السبت.