الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اللجنة العليا المنظمة تكشف تفاصيل الدورة العربية السابعة للسيدات

جانب من المؤتمر الصحفي بساحة كرة السلة في مشروع الجادة بالشارقة - (من المصدر)
جانب من المؤتمر الصحفي بساحة كرة السلة في مشروع الجادة بالشارقة - (من المصدر)
 كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عن مشاركة 61 فريقاً عربياً تضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن 8 ألعاب، في النسخة السابعة من البطولة العربية الأبرز على صعيد رياضة المرأة، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، في ساحة كرة السلة بمشروع الجادة، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام. 
ويشارك الأردن في ثلاث ألعاب، وهي كرة السلة (نادي شباب الفحيص) وكرة الطائرة (نادي دي لا سال) وألعاب القوى (نادي القادسية).
وأكدت اللجنة المنظمة العليا عن جاهزية 8 منشآت رياضية متوزعة على مختلف أنحاء الإمارة لاستضافة منافسات وتدريبات الدورة السابعة، حيث ستكون صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح، مسرحاً لمباريات وتدريبات كرة السلة، بينما تستضيف صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي خورفكان الرياضي منافسات وتدريبات كرة الطائرة.
وأما الكراتيه فتقام مبارياتها وتدريباتها في مركز الطفل بالقرائن، وتدريبات ومنافسات الطاولة في نادي الشارقة بمنطقة الحزانة وصالة مؤسسة رياضة المرأة، التي تحتضن أيضاً منافسات وتدريبات المبارزة. ويستضيف نادي الثقة منافسات ألعاب القوى، وتقام تدريباتها في نادي الشارقة بالحزانة، الذي تقام فيه مباريات وتدريبات القوس والسهم. أما الرماية فتخوض اللاعبات مبارياتها وتدريباتها في نادي الذيد.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة: "تأتي دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي أرادت لها قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن تكون بعدا جوهريا من أبعاد تمكين المرأة، فتمكين النساء والفتيات لا يكون فقط بالتأهيل والتدريب على مهارات العمل، بل بضمان الحق بممارسة كافة أشكال الأنشطة التي تسهم في تغذية الروح والعقل والجسد، وتدعم تنمية القيم النبيلة السامية، وتعزز الانتماء الاجتماعي والوطني".

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