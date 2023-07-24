الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

المؤتمر الصحفي لإياب كأس السوبر الخميس

كأس السوبر
كأس السوبر الأردني
عمان - الغد- يعقد اتحاد كرة القدم، عند الساعة 12 ظهر الخميس  في قاعة المركز الإعلامي لستاد عمان الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بإياب كأس السوبر والذي يجمع الفيصلي – بطل الدوري الأردني للمحترفين للموسم الماضي، والوحدات -حامل لقب كأس الأردن للموسم السابق.اضافة اعلان
ويتحدث المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد أمام وسائل الإعلام عند الساعة 12 ظهرا، قبل أن يظهر المدير الفني لفريق الوحدات داركو نسيتروفيتش الساعة 12:45 ظهرا.
وكان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الجمعة الماضية، شهد تفوق الوحدات على الفيصلي 2-1، بانتظار التتويج باللقب بعد مباراة الإياب التي تقام عند الثامنة مساء الجمعة 28 تموز على ستاد عمان الدولي.
وحسب التعليمات، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المباراتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، على أن يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة في حال استمرار التعادل.
وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، اعتمدت نظاما جديدا لكأس السوبر، حيث يلتقي بطل دوري المحترفين مع حامل لقب الكأس للموسم السابق، بمواجهتين ذهابا وإيابا، قبيل انطلاق بطولة الدوري الأردني للمحترفين في الثالث من آب (أغسطس) المقبل.

الأمير علي بن الحسين-(أرشيفية)

الأمير علي يترأس لجنة الطوارئ في اتحاد غرب آسيا منذ20 ساعة

فريق السلط لكرة اليد - (الغد)

السلط يبدأ دفاعه عن لقب "اليد" بمواجهة يرموك الشونة منذ20 ساعة

جمهور الفيصلي متفائل بقدرة فريقه على العودة - (من المصدر)

الفيصلي يتجاوز آثار خسارة "ذهاب السوبر" ويستعد بحضور الكامرجي منذ20 ساعة

لاعب السلط الجديد محمود جمال - (من المصدر)

تعزيزات "سلطية" دفاعية وهجومية بحثا عن تغيير الصورة منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دوري الناشئين

إصدار جدول مباريات دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في بطولة آسيا -(من المصدر)

مشاركة 6 لاعبين بالدوري العالمي.. و"الكراتيه" رابعا في "آسيا"

منذ20 ساعة
لقطة جامعة لوفد اللجنة النسوية في اتحاد الكرة مع ادارة نادي الحسين إربد - (من المصدر)

محاولات "اتحادية" لعودة الحسين إربد للكرة النسوية

منذ20 ساعة
لاعب ليتوانيا سيرفيديس يحاول المرور أمام متابعة من لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة – (من المصدر)

"صقور الأردن" يختتم معسكره بمواجهة متجددة مع ليتوانيا تأهبا للمونديال

منذ20 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية

شلباية يبدأ مشاركته ببطولة "سالينس" بمنافسات الزوجي غدا

منذ20 ساعة
المنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم - (من المصدر)

"لبؤات الأطلسي" يثبتن أن التصنيف العالمي مجرد رقم

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ20 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 