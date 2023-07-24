المؤتمر الصحفي لإياب كأس السوبر الخميس

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عمان - الغد- يعقد اتحاد كرة القدم، عند الساعة 12 ظهر الخميس في قاعة المركز الإعلامي لستاد عمان الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بإياب كأس السوبر والذي يجمع الفيصلي – بطل الدوري الأردني للمحترفين للموسم الماضي، والوحدات -حامل لقب كأس الأردن للموسم السابق.ويتحدث المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد أمام وسائل الإعلام عند الساعة 12 ظهرا، قبل أن يظهر المدير الفني لفريق الوحدات داركو نسيتروفيتش الساعة 12:45 ظهرا.وكان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين الجمعة الماضية، شهد تفوق الوحدات على الفيصلي 2-1، بانتظار التتويج باللقب بعد مباراة الإياب التي تقام عند الثامنة مساء الجمعة 28 تموز على ستاد عمان الدولي.وحسب التعليمات، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المباراتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، على أن يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة في حال استمرار التعادل.وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، اعتمدت نظاما جديدا لكأس السوبر، حيث يلتقي بطل دوري المحترفين مع حامل لقب الكأس للموسم السابق، بمواجهتين ذهابا وإيابا، قبيل انطلاق بطولة الدوري الأردني للمحترفين في الثالث من آب (أغسطس) المقبل.