الأحد 16 تموز 2023
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المؤتمر الصحفي لكأس السوبر الخميس

كأس السوبر
كأس السوبر
عمان - الغد - يعقد اتحاد كرة القدم، عند الساعة 12 ظهر الخميس في قاعة المركز الإعلامي لستاد عمان الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتي كأس السوبر، والتي تجمع الفيصلي – بطل الدوري الأردني للمحترفين للموسم الماضي، والوحدات -حامل لقب كأس الأردن للموسم السابق.اضافة اعلان
ويظهر المدير الفني لفريق الوحدات داركو نسيتروفيتش أمام وسائل الإعلام عند الساعة 12 ظهرا، قبل أن يتحدث المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد عند الساعة 12:45 ظهرا.
ويواجه الفيصلي نظيره الوحدات في اللقاء الأول من كأس السوبر، عند الثامنة مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، على أن تتجدد المواجهة بذات التوقيت مساء الجمعة 28 الشهر الحالي على الملعب ذاته.
وحسب التعليمات، يفوز باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط في مجموع المباراتين، وفي حال التساوي بعدد النقاط يفوز باللقب الفريق الذي له أكبر فارق أهداف دون تطبيق قاعدة الهدف المسجل على أرض الفريق المنافس، على أن يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة في حال استمرار التعادل.
وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد، اعتمدت نظاما جديدا لكأس السوبر، حيث يلتقي بطل دوري المحترفين مع حامل لقب الكأس للموسم السابق، بمواجهتين ذهابا وإيابا، قبيل انطلاق بطولة الدوري الأردني للمحترفين في الثالث من آب (أغسطس) المقبل.
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