الثلاثاء 29 آب 2023
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"المبارزة" أمام فرصة جديدة لمواصلة تحقيق الإنجازات

لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة يعبرون عن فرحتهم بعد الفوز بالدورة العربية (من المصدر)
لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة يعبرون عن فرحتهم بعد الفوز بالدورة العربية (من المصدر)
 من جديد يظهر الاتحاد الأردني للمبارزة فوق سطح الأحداث، وهذه المرة من خلال استضافة بطولتين مهمتين تقامان في العاصمة عمان، حيث تبدأ بطولة كاس أسيا للناشئين والمخصصة لسلاحي الإيبيه والفلوريه اعتبارا من يوم غد، بينما تقام بطولة غرب آسيا والمخصصة للأسلحة الثلاثة الإيبيه والفلوريه والسابر، اعتبارا من يوم السبت المقبل، على أن تقام لقاءات البطولتين كافة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وتكمن أهمية استضافة هاتين البطولتين في وقت بدأت فيه رياضة المبارزة الأردنية تتبوأ مراكز متقدمة ليس على الصعيد العربي وإنما على مستوى القارة الآسيوية، وهذا يعود إلى حسن ادارة الاتحاد لهذه الرياضة من خلال تنفيذ البرامج الفنية التي تهدف إلى رفع المستوى العام لكافة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.
ورغم قوة المنتخبات المشاركة في البطولتين، إلا أن الاتحاد وضع برنامجا فنيا شاملا لكافة اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون الأردن في هذين الاستحقاقين، فبعد أن خضع اللاعبون واللاعبات إلى تدريبات مكثفة عقب مشاركتهم الناجحة والمتألقة في الدورة الرياضية العربية، دخلوا في معسكر تدريبي مشترك مع لاعبين يمثلون دول متقدمة في هذه الرياضة (عمان، الكويت، اليمن، أوزبكستان)، حيث يعتبر هذا المعسكر فرصة ثمينة للجهاز الفني المشرف على المنتخبات الوطنية، وذلك للوقوف على الجاهزية الكاملة للاعبين قبل التواجد في منافسات البطولتين.
ويسعى لاعبو المنتخبات الوطنية، إلى تسجيل نتائج قوية ولافتة في هاتين البطولتين، رغم قوة المنافسين وتمتعهم بالخبرات الكافية، التي تؤكد التطور الكبير الذي أصاب المبارزة الأردنية في السنوات الماضية، وتأكيد أحقية الأردن في تصدر منافسات الدورة الرياضية العربية، التي أقيمت في الجزائر مؤخرأ وحصد فيها لاعبونا عشر ميداليات، من بينها ميداليتان ذهبيتان، وثلاث ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية.
وأكد رئيس الاتحاد الأردني للمبارزة الدكتور خالد العطيات، أن نجوم المنتخبات الوطنية باتوا جاهزين لخوض منافسات هاتين البطولتين، وهم يتمتعون بمعنويات عالية، وقادرين على منافسة ومجاراة اللاعبين المشاركين من دول أوزبكستان والهند واليمن وعمان والكويت ولبنان والبحرين والكويت وفلسطين والعراق والسعودية، وأن الاتحاد وفر كافة المتطلبات أمام النجوم والجهاز الفني حتى يظهروا بصورة الأبطال، خصوصا وأن مثل هذه البطولات تتطلب تحضيرات على مستوى عال، والهدف منها تحقيق نتائج قوية.
ويحسب للاتحاد الأردني للمبارزة اعتماده على المدربين المحليين في قيادة المنتخبات الوطنية، مع الاستعانة بمدرب أجنبي واحد، وهذا النهج الإيجابي منح المدرب الوطني فرصة اكتساب الخبرات، والظهور بشكل مميز في البطولات الكبرى،  عزز من ثقته في المساهمة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة.
في بطولتي كأس آسيا وغرب آسيا، يقود المنتخب الوطني الجهاز الفني المكون من المدربين بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).
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