"المبارزة الأردنية" تحصد 12 ميدالية في افتتاح بطولة غرب آسيا

بلال الغلاييني

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استهل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة تحت 20 سنة، مشوارهم في بطولة غرب آسيا، والتي أفتتحت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحصد 12 ميداليات ملونة، من بينها 3 ميداليات ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، وهي حصيلة وافرة من الميداليات التي تعزز من فرص المنتخبات الوطنية في اعتلاء قمة هذه البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من منتخبات دول غرب آسيا (السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، اليمن، لبنان، فلسطين، إلى جانب الأردن).غلة وفيرة من الميدالياتوجاءت الميداليات الذهبية عن طريق اللاعب أياد عودة (سلاح الإيبيه)، واللاعب قصي حبوب (سلاح الفلوريه)، واللاعبة جنى عابدين (سلاح الإيبيه)، فيما حصلت اللاعبة دينا المنسي على الميدالية الفضية (سلاح الإيبيه)، وحصل اللاعب زيد مطاربة على الميدالية الفضية (سلاح السابر)، وحصل اللاعب فارس ابو طوق على الميدالية الفضية (سلاح الفلوريه)، في الوقت الذي توج فيه اللاعبون واللاعبات براء الأشقر (سلاح السابر) ومحمد بسيسة وليمار الزمر وميرا عزيزية (سلاح الفلوريه) وسيلين النوايسة وشهد كلوب (سلاح الإيبيه) على الميداليات البرونزية.وتوزعت بقية الميداليات على لاعبي المنتخبات الأخرى، حيث نال السعودي علي البحراني الميدالية الذهبية (سلاح السابر)، وفازت العمانية آلاء السيابي بالميدالية الذهبية (سلاح الفلوريه)، وفازت الإماراتية هيام البلوشي بالميدالية الفضية (سلاح الفلوريه)، وفاز العماني سعيد الشعيبي بالميدالية الفضية (سلاح الإيبيه)، وفاز الإماراتي شهاب الجعبي بالميدالية البرونزية (سلاح الفلوريه)، وفاز الإماراتي خالد مبارك بالميدالية البرونزية (سلاح السابر)، وفاز العماني الحارث الحارثي بالميدالية البرونزية (سلاح الإيبيه)، والسعودي حسين الطويل (سلاح الإيبيه)، كما فازت الإماراتية حمدة التميمي بالميدالية البرونزية (سلاح الفلوريه).وكان لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني قد توجوا مؤخرا بسبع ميداليات في مشاركتهم ببطولة كأس آسيا للناشئين والناشئات، والتي جرت في العاصمة عمان، حيث تمكن اللاعب عزالدين العتوم من الفوز بالميدالية الفضية في (سلاح الإيبيه)، كما توج اللاعب عبدالرحمن المغايرة بالميدالية البرونزية لذات السلاح، مثلما حصلت اللاعبة ليمار الزمر على الميدالية البرونزية في (سلاح الفلوريه)، ونالت سيلين النوايسة الميدالية الفضية في (سلاح الإيبيه)، ونالت اللاعبة زين حتاملة، واللاعبة تانيا عواد الميدالية البرونزية لذات السلاح، كما فاز اللاعب محمد بسيسة بالميدالية البرونزية في (سلاح الفلوريه).