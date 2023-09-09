الأحد 10 أيلول 2023
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تقرير إخباري

"المبارزة الأردنية" تقارع نجوم "الأسياد" بسلاح إنجاز غرب آسيا

عدد من لاعبي المنتخب الوطني لحظة تتويجهم في بطولة غرب آسيا - (من المصدر)
عدد من لاعبي المنتخب الوطني لحظة تتويجهم في بطولة غرب آسيا - (من المصدر)
 يدخل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة منافسات دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام في مدينة هانغشتو الصينية اعتبارا من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي، بكل ثقة وبمعنويات عالية، وبطموحات مواصلة تحقيق الإنجازات رغم صعوبة هذه المهمة، نظرا لتواجد نخبة الأبطال في القارة الآسيوية.اضافة اعلان
ولعل الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها رياضة المبارزة في الآونة الأخيرة، منحت محبي وعشاق هذه الرياضة الاطمئنان في قدرة اللاعبين واللاعبات في تحقيق المطلوب والعودة بعدد من الميداليات، خصوصا وأن المستوى الفني للاعبين واللاعبات كافة في تطور مستمر، وهذا ناتج عن نجاح البرامج التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير قدرات اللاعبين، والتي نفذت على أرض الواقع في السنوات الأخيرة، وحققت فيها المنتخبات الوطنية أفضل الإنجازات.
أسرة رياضة المبارزة برئاسة الدكتور خالد العطيات، لم تقصر أمام اللاعبين والجهاز الفني في تقديم الدعم والرعاية، ومتابعة الأمور التي تخصهم، علاوة على تهيئة الأمور الفنية، وخصوصا التي تتعلق بتأمين المعسكرات التدريبية، والمشاركة في الاستحقاقات الرسمية، وكلها تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، وتعزز من تقدمها في تحصيل غلة وفيرة من الميداليات، خصوصا في مشاركاتها الأخيرة.
ومنذ انتهاء منافسات بطولة غرب آسيا، لم تنقطع المنتخبات الوطنية عن التدريبات، استعدادا لخوض دورة الألعاب الآسيوية، سعيا من الجهاز الفني للمحافظة على جاهزية اللاعبين واللاعبات، حيث إن المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات تتطلب تكثيف الوحدات التدريبية نظرا لقوة المنافسات ووجود اللاعبين الأبطال من مختلف الدول الآسيوية.
وسمى الاتحاد 6 من نجوم المنتخبات الوطنية، والذين سيمثلون الأردن في دورة الألعاب الآسيوية، إضافة إلى المدربين علي أبو زمع وسايير أبرو، واللاعبون هم: (عبدالله الطحلة واسامه المصري وإياد عودة ودينا المنسي ورؤى المجالي وشهد كلوب)، وجميع هؤلاء اللاعبين حققوا أفضل النتائج والإنجازات في مشاركتهم الأخيرة مع المنتخبات الوطنية في بطولة غرب آسيا، والتي اختتمت في العاصمة عمان بمشاركة 8 دول، حيث اعتبرت هذه الإنجازات الأفضل على مدار السنوات السابقة، إضافة إلى الإنجازات الثمينة التي حققتها المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب العربية التي جرت في الجزائر مؤخرا، حيث نال اللاعبون 10 ميداليات ملونة من بينها ميداليتان ذهبيتان و3 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية.
وفي بطولة غرب آسيا، حصلت المنتخبات الوطنية على 23 ميدالية ملونة، من بينها  8 ميداليات ذهبية عن طريق منتخبي الإيبيه للذكور، والفلوريه للإناث، واللاعبين إياد عودة وقصي حبوب وجنى عابدين وعبدالله الطحلة ودينا المنسي ورؤى المجالي، و4 ميداليات فضية عن طريق دينا المنسي وزيد مطاربة وفارس أبو طوق واسامه المصري، و11 ميدالية برونزية بواسطة شهد كلوب (2) وبراء الأشقر ومحمد بسيسة وليمار الزمر وسيلين النوايسة وميرا عزيزية واياد عودة وجنى عابدين وأسامه البلوي وقصي حبوب.
وفي مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة كاس آسيا للناشين، والتي جرت في عمان أيضا، توج لاعبو المنتخب الوطني بـ7 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس آسيا للناشئين والناشئات، التي جرت أيضا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث تمكن عزالدين العتوم وعبدالرحمن المغايرة وسيلين النوايسة من الفوز بالميدالية الفضية، وحصلت ليمار الزمر وزين الحتاملة وتانيا عواد ومحمد بسيسة على الميدالية البرونزية.
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