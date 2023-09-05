الأربعاء 06 أيلول 2023
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"المبارزة" تتوج مشاركتها بغرب آسيا بميداليتين ذهبيتين

المنتخب الوطني للمبارزة لحظة تتويجه بالميدالية الذهبية أمس - (من المصدر)
المنتخب الوطني للمبارزة لحظة تتويجه بالميدالية الذهبية أمس - (من المصدر)
 فرضت المنتخبات الوطنية للمبارزة حضورها القوي في بطولة غرب آسيا، والتي اختتمت أمس، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب بمشاركة منتخبات دول (السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن، اضافة إلى الأردن)، حيث توجت المنتخبات الوطنية مشاركتها الناجحة في هذه البطولة بالحصول على ميداليتين ذهبيتين من خلال المنتخب الوطني لسلاح الإيبيه للذكور، والذي مثله اللاعبون: عبدالله الناصر، وإياد عودة ومحمد عبدالله وحسان عبدالهادي، بينما حصل المنتخب البحريني على الميدالية الفضية، وفاز المنتخب العماني بالميدالية البرونزية، وكذلك فاز المنتخب اليمني بالميدالية البرونزية (ثالث مكرر).اضافة اعلان
وظفر المنتخب الوطني للإناث، الذي مثله اللاعبات رؤى المجالي وليمار الزبن وسوار النعيمات وميرا عزيزية، بالميدالية الذهبية لسلاح الفلوريه، وحصل المنتخب العماني على الميدالية الفضية، ونال المنتخب البحريني الميدالية البرونزية.
ومع ختام منافسات البطولة، وصلت الغلة الأردنية من الميداليات إلى 23 ميدالية ملونة، من بينها 8 ميداليات ذهبية عن طريق منتخبي الإيبيه للذكور، والفلوريه للإناث، واللاعبين إياد عودة وقصي حبوب وجنى عابدين وعبدالله الطحلة ودينا المنسي ورؤى المجالي، و4 ميداليات فضية عن طريق دينا المنسي وزيد مطاربة وفارس أبو طوق وأسامة المصري، و11 ميدالية برونزية بواسطة شهد كلوب (2) وبراء الأشقر ومحمد بسيسة وليمار الزمر وسيلين النوايسة وميرا عزيزية واياد عودة وجنى عابدين وأسامه البلوي وقصي حبوب.
وفي مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة كاس أسيا للناشين، والتي جرت في عمان ايضا، توج لاعبو المنتخب الوطني بـ7 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس آسيا للناشئين والناشئات، التي جرت ايضا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث تمكن عزالدين العتوم وعبدالرحمن المغايرة وسيلين النوايسة من الفوز بالميدالية الفضية، وحصلت ليمار الزمر وزين الحتاملة وتانيا عواد ومحمد بسيسة على الميدالية البرونزية.
ويذكر أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، والذي قاد المنتخبات الوطنية إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير ضم كلا من المدربين: بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).
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