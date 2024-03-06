الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المتسابقة زكريا تدخل أجواء المنافسة في رالي جميل العالمي للسيدات ‏

أرشيفية
أرشيفية
عمان- تمثل المتسابقة فرح زكريا وملاحتها ندين دمياني على متن سيارة تويوتا فورنتشر، المشاركة النسوية الأردنية‎  ‎ضمن فريق ‏‏تويوتا جازو للسباقات في ‏رالي جميل العالمي ‏‏للسيدات في نسخته الثالثة بالسعودية، والذي يصادف موعد إقامته باليوم العالمي للمرأة، ‏‏بمشاركة ما يقارب 110 ‏متسابقات من 37 ‏دولة.‏ ويحظى الرالي بدعم من لجنة النساء في رياضة السيارات في الاتحاد الدولي ‏‏للسيارات (فيا) والاتحاد ‏السعودي للسيارات ‏والدراجات النارية.‏اضافة اعلان
ويشهد الرالي منافسة قوية بين فرح زكريا وملاحتها دمياني في أول أيامه وبين المتسابقات السعوديات، مشاعل الهويش ‏وملاحتها ‏‏‏السويدية انيت فيلد على متن سيارة ليكزز وفاطمة باناز ‏وملاحتها الفرنسية اوريليا روكيسالان على متن سيارة ليكزز ‏ومها ‏الحملي ‏‏‏وملاحتها الأميركية اليونر كوكر على متن سيارة تويوتا برادو، وسمارا الغامدي وملاحتها الإسبانية سارة غارسيا ‏وفوزية باخشب ‏‏‏وملاحتها الألمانية كاليهان تاي بيري على متن سيارة ايزوزو دي ماكس، والسائقة المحترفة دانية عقيل ‏وملاحتها الجنوب أفريقية سينديلي وايد على متن سيارة تويتا كروزر، والمتسابقة الهولندية لينا فان وملاحتها مواطنتها ليوت ‏باكر، ‏والمتسابقة العراقية ساز ‏‏جولاني وملاحتها الندنماركية آني سيل، والمتسابقة اللبنانية جوانا حسون وملاحتها مواطنتها ‏دولين شلينك ‏على متن سيارة تويوتا ‏‏فورنتشر، والمتسابة البحرينية ريم العبدالله وملاحتها مواطنتها مريم علوي على متن سيارة تويوتا فور نتش، المتسابقة الجزائرية ‏‏مليكة العوفي ‏وملاحتها مواطنتها  سليمة بلعمري على متن سيارة تويوتا فور نتشر.‏
‏وقالت المتسابقة فرح زكريا لـ"الغد": "إنها المرة الثانية التي أشارك فيها بسباق رالي جميل الذي يعد أول رالي ملاحي ‏صحراوي ‏‏‏مخصص للسيدات ‏في السعودية، وتبلغ مسافته 1600 كيلومتر. ويقام الرالي العام الحالي تحت شعار "شغفها يحرك العالم"، ‏ويتزامن ‏‏‏ختامه مع اليوم العالمي للمرأة، ويعد ‏من الراليات المميزة ويشجع المرأة على التنافس وتحدي ‏الصعاب، إنها ‏خطوة كبيرة ونتطلع ‏‏إلى تحقيق نتائج مميزة في ظل أجواء ‏أكثر من رائعة، نتمنى التوفيق والسلامة لجميع المتسابقات"‏‎‏‎.‎
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