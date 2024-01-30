المتسابقون الأردنيون يتدربون على مسار رالي قطر الدولي اليوم

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يتدرب اليوم السائقون المشاركون في رالي قطر الدولي على مسار الرالي الذي تنطلق منافساته من بوليفارد لوسيل عند الساعة السابعة مساء يوم غد، وسيخوض المتنافسون مرحلة استعراضية على حلبة أكاديمية الكارتينج بدءا من الساعة الثامنة مساء، وستنطلق سيارتان في الوقت نفسه على المسار الإسفلتي الذي يبلغ طوله 1.09 كم، على أن تجتازا لفتين ومرورين بمواجهة بعضهما البعض لمسافة إجمالية تبلغ 4.36 كم.ويشارك في الرالي 22 فريقا ومتنافسا من 17 دولة، وأدرجت على لائحة المشاركين 8 سيارات ضمن فئة "رالي 2" و10 سيارات تتنافس في بطولة "أم إي آر سي 2" (سيارات المجموعة ن سابقاً) وسيارة رالي 4 فييستا و3 آليات "أس أس في" ضمن فئة "تي 4"، وذلك وفقا لقوانين في البطولة الإقليمية.وخضعت الفرق المشاركة في الرالي يوم أمس، للتدقيق الإداري والتسجيل، قبل التدريب استعدادا لخوض المنافسات على مسار الرالي، كما أنهى المتسابقون الأردنيون يوم أمس تجهيز سياراتهم استعدادا للرالي.وستكون المنافسة محصورة بين خمسة سائقين أردنيين، وسائق من كل من: قطر وعُمان والكويت ولبنان والهند، في حين تتنوع جنسيات الملاحين بين دول عدة، هي لبنان والكويت وعمان وقبرص والهند.ويشارك من الأردن في الرالي كل من: عيسى أبو جاموس وملاحه صقر الدعجة على متن ايفو 9، وحسام سالم وملاحته نانسي المجالي على متن ايفو 10، وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ايفو 9، وايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وشاكر جويحان وملاحه اللبناني كارلوس حنا على متن ايفو 10، ويلعب عطا الحمود دور الملاح للمتسابق العماني عبدالله الرواحي على متن سكودا فابيا ايفو، حيث ينتظر أن يواجهوا منافسة قوية مع المشاركين.وجاء في مقدمة المشاركين القطري ناصر العطية، بطل الشرق الأوسط للراليات 19 مرة، على متن سيارته "فولكسفاجن بولو جي تي أي" ويسعى للفوز بلقب رالي بلاده للمرة الثامنة عشرة في مسيرته وهو رقم قياسي، فيما يأمل ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل والذي يشارك برخصة من أندورا، بالفوز باللقب للمرة السابعة.والمنافسة ستكون في "رالي 2- آرسي 2"، بين العطية، والثلاثي النرويجي مادس أوستبيرج، نجم بطولة العالم للراليات (دبليو آر سي)، والفرنسي بيار-لويس لوبيه واللاتفي مارتن سيشكس والعُماني عبدالله الرواحي، الذي يطمح إلى تحقيق مراكز متقدمة مع ملاحه الأردني عطا الحمود لإثبات ذاتهما مرة أخرى، في سعيهما إلى إحراز اللقب الإقليمي للمرة الثانية في مسيرتهما.وأدى قرار السائق الكويتي مشاري الظفيري حامل اللقب، بعدم المشاركة في بطولة "إم إي آر سي2" (المجموعة إن سابقا) في رالي قطر الدولي، إلى ازدياد حدة المنافسة بين العديد من منافسيه من أجل الظفر بالمركز الأول، والتقدم خطوة في سباق الفوز بلقب العام الحالي.ويمثل الكويت كل من: جاسم المقهوي وثامر المطيري، فيما تبرز مشاركة الثنائي العماني زكريا العامري ومحمد المزروعي، وسيخوض الثنائي الهندي فابيد أحمر وميلين شيريان رالي قطر لأول مرة في مسيرتهما على متن سوبارو.ويمثلة كل من: محمد العطية مع ملاحه القبرصي سافوس لاوس الذي يتمتع بخبرة كبيرة، وراشد المهندي مع الملاح العماني طه الزدجالي الدولة المضيفة.