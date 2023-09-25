المجالي والمصري والطحلة يودعون مبارزة الآسياد

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عمان - الغد- واصل المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية .وشهدت منافسات اليوم إقامة فعاليات فردي سلاح السابر للرجال ومثل منتخبنا فيها كل من أسامة المصري وعبدالله الطحلة وفردي سلاح الفلوريه والتي مثل منتخبنا فيها اللاعبة رؤى المجالي.ولم تتمكن اللاعبة، رؤى المجالي، من تخطي دور الـ ١٦ وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة هونغ كونغ "تشان نوك" بنتيجة ٨-١٥ وكانت "المجالي" قد تأهلت إلى هذا الدور بعد تحقيقها لفوزين على كل من لاعبة ماكاو كو هيو لام بنتيجة ٥-٤ والنيبالية ثابا مانديرا بنتيجة ٥-١ وتلقيها لـ ٣ خسائر أمام كل من، الكورية الجنوبية هونغ هيو جين (١-٥) والتايلاندية "تشايدا" (٤-٥) ولاعبة هونغ كونغ "تشان نوك".وودع اللاعب أسامة المصري المنافسات من دور الـ ٣٢ وذلك بعد خسارته أمام اللاعب السعودي عادل المطيري بنتيجة ١٢-١٥.وكان "المصري" قد تأهل إلى دور خروج المغلوب بعد أن حقق فوزين في الدور التمهيدي على كل من الكازاخستاني ساتارخان نزارباي بنتيجة ٥-٢ والتايلاندي "بانشاي" بنتيجة ٥-٢ مقابل ٣ خسائر أمام كل من الصيني شين شينبينغ بنتيجة ١-٥ والياباني كينتا يوشيدا بنتيجة ٢-٥ والكويتي يوسف الشملان بنتيجة ٢-٥.فيما ودع اللاعب عبدالله الطحلة من الدور التمهيدي بعد أن حقق فوز وحيد على السعودي عمر محمد بنتيجة ٥-٤ مقابل ٤ خسائر أمام كل من الأوزبكي موسى أيموراتوف بنتيجة ٣-٥ والفيتنامي فو ثانا بنتيجة ٣-٥ والتايلاندي سرينوالناد بنتيجة ٣-٥ والإيراني محمد كويخي بنتيجة ١-٥.هذا ويستكمل المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته يوم غد الثلاثاء حيث سيخوض اللاعب إياد عودة منافسات سلاح الإيبيه.