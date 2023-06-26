الإثنين 26 حزيران 2023
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المجالي يكشف أسباب إبعاد حلمي عن "شباب الملاكمة"

مدرب المنتخب الوطني للملاكمة للشباب والناشئين عمر المجالي - (من المصدر)
مدرب المنتخب الوطني للملاكمة للشباب والناشئين عمر المجالي - (من المصدر)
 كشف مدرب المنتخب الوطني للملاكمة للشباب والناشئين عمر المجالي، عن أسباب إبعاد اللاعب فارس حلمي عن بطولة آسيا، والتي كانت من المقرر أن تقام منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل، إلا أنه تم تأجيلها من قبل "الآسيوي" إلى إشعار آخر.اضافة اعلان
وبين المجالي في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن السبب الرئيسي في استبعاد حلمي و5 لاعبين آخرين من المنتخب، جاء نتيجة انقطاعهم عن التدريبات لفترة طويلة، مفيدا بأنه من غير المعقول ترشيح لاعب للمشاركة ببطولة قارية، دون أن يراه المدرب لمدة تزيد على عام.
وأضاف: "بعد انتهاء البطولة الآسيوية في الربع الأول من العام الماضي، تم منح اللاعبين راحة لمدة أسبوعين ومن ثم العودة للتدريبات للتحضير للاستحقاقات المقبلة، إلا أن اللاعب فارس لم يحضر أي تدريب وقتها".
ولفت المجالي إلى أن المنتخب عقد اجتماعا نهاية العام الماضي من أجل تجميع اللاعبين لبدء التحضير للبطولة الآسيوية بداية العام الحالي، موضحا بأن والد اللاعب أرسل كتابا بتلك الفترة، يبدي عدم رغبته بالتحاق ابنه مع الجهاز الفني الحالي للمنتخب، والإكتفاء بتدريبه بناديه الخاص.
وواصل: "تحدث والده من خلال الكتاب بأن اللاعب سيواصل تدريباته مع مدربين مخصصين له في النادي بعيدا عن المنتخب، وأن هذه التدريبات كانت السبب الرئيسي في تحصيله الميدالية الفضية ببطولة آسيا، متناسيا الدعم الكبير من قبل الاتحاد والتزام اللاعب بأكثر من 70 حصة تدريبية مع المنتخب وقتها، وانخراطه مع الفريق بمعسكرين تدريبيين".
وأثنى المجالي على موهبة حلمي وبراعته في الملاكمة، متوقعا له مستقبل كبير في رياضة "الفن النبيل"، في الوقت الذي أشار إليه بأن خطوط الاتصال عادت قبل 3 أشهر من أجل عودة اللاعب للتدريبات، ليأتي الرفض من قبل والد اللاعب بسبب الامتحانات المدرسية، والتزامه بالتدريبات الخاصة.
وتابع: "وكانت هناك نقطة اعتراض أخرى بسبب إقامة التدريبات بساعة متأخرة في شهر رمضان المبارك، إلا أن التدريبات أقيمت بحضور عدد كبير من اللاعبين من مختلف محافظات المملكة، حيث كان هناك 3 وجبات تدريبية في الأسبوع".
وأوضح المجالي أن اللاعب عاد للتدريبات نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، مفيدا بأن الجهاز الفني قرر وقتها إبعاده و5 لاعبين آخرين بسبب غيابهم عن التدريبات وانخفاض مستواهم الفني، مع إلزامهم بالتوقيع على تعهد من أجل عدم التغيب لفترات طويلة عن التدريبات في المستقبل.
وزاد: "حضر اللاعب في الأسبوع الماضي وقبل يومين من آخر موعد لترشيح اللاعبين قبيل المشاركة الآسيوية، وأبلغته باستبعاده عن القائمة نتيجة عدم ممارسته الملاكمة بشكل حقيقي من مواجهات وغيرها، مقابل خضوع لاعبين آخرين للفحوصات الطبية اللازمة قبل موعد محدد، وأحقيتهم بالمشاركة في ظل التزامهم بأكثر من 60 وجبة تدريبية". 
وأكد المجالي بأن جميع قرارات الجهاز التدريبي يتم الاتفاق عليها بالتشاور، مع إشارته إلى أن استدعائه للبطولة الآسيوية سيكون أشبه بالمغامرة لعدم رؤية اللاعب في أي تدريب لفترة طويلة.
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