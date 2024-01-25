الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المحترفان "عبدالحميد وبيلو" يلتحقان بتدريبات شباب الحسين الاستعدادية لـ"طائرة" غرب آسيا

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كرة الطائرة - أرشيفية
 التحق المحترفان كل من الغاني إبراهيم عبدالحميد والنيجيري بيلو، بتدريبات فريق الحسين الاستعدادية؛ لخوض منافسات بطولة أندية غرب آسيا الثانية، والتي ستقام في عُمان خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل، والتي تسبق بأيام مشاركة الفريق الشبابي في بطولة الأندية العربية الـ42 ، التي تقام في عمان خلال الفترة 17-28 شباط (فبراير) المقبل.اضافة اعلان
 وقال عضو مجلس إدارة شباب الحسين مدير الفريق صالح ذيب في رده على اسفسارات "الغد" : " التحق المحترفان الغاني عبد الحميد والنيجيري بيلو بتدريبات الفريق أول أمس، حيث تأخر حضورهما إلى الأردن ليومين، بسبب تأخر إصدار تأشيرة الدخول إلى عمان، وانسجما في "فورمة" الفريق من خلال التدريبات اليومية المكثفة للفريق في صالة قصر الرياضة".
وأضاف: " المدير الفني وليد العسود ومساعده حسن حسونة يسابقان الوقت ويمزجان التدريبات البدنية بالتكتيكة، في ظل التزام اللاعبين واجتهادهم في الوجبات التدريبية اليومية المكثفة، وسبق للغاني عبدالحميد أن تواجد في صفوف الفريق بالموسم الماضي، وشاركه الظهور المتميز في بطولة غرب آسيا الأولى، والظفر بألقاب الدوري والسوبر وكأس الأردن المحلية، لذا سرعان ما انسجم مع المجموعة، والنيجيري بيلو أظهر مستويات طيبة وسرعة تأقلم، وما ينقصنا سوى خوض المباريات الودية، وغن كنا نعالجنا بغمتلاكنا عناصر تشكل فريقين، إلا أننا ننظر إلى المنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة العربية".
ويذكر أن وفد شباب الحسين يتوجه إلى عُمان صباح الأول من شباط المقبل، حيث يترأس الوفد رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، صالح ذيب مدير الفريق، محمد أبو غربية إداريا، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد  العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم  خنفر، محمود النقب، صالح  طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.
إلى ذلك وقع نادي شباب الحسين وشركة دار الدواء اتفاقية رعاية فريق كرة الطائرة للرجال.
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