المحترف التونسي الكامرجي يلتحق بالفيصلي

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استقبلت إدارة النادي الفيصلي اليوم المهاجم التونسي رفيق الكامرجي إلى مطار الملكة علياء الدولي، ليلتحق في صفوف الفريق .وسيباشر المحترف التونسي تدريباته مع الفريق، استعدادا للمشاركة في مباراة إياب كأس السوبر التي تجمع الفيصلي بالوحدات، يوم الجمعة المقبلة.ويأتي تعاقد الفيصلي مع الكامرجي بهدف تعزيز قدراته الهجومية وتحديدا في بطولتين الدوري وكأس الاردن، إلى جانب دروي أبطال آسيا التي سيشارك فيها للمرة الأولى.وشارك في 117 مباراة في البطولة التونسية سجل خلالها 31 هدفا ومثل عديد من الأندية كإتحاد بن قردان والترجي الرياضي وقوافل قفصة وشبيبة القيروان واتحاد تطاوين ونادي الإنتاج الحربي المصري.يذكر أن المهاجم صاحب الـ 28 عاما كان قد حقق لقب هداف البطولة في الموسم المنقضي بتسجيله ل14 هدفا، ليساهم في تأهل فريقه إتحاد بن قردان إلى مرحلة التتويج التي أنهاها في المركز الخامس.