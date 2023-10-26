الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المدرب أبو رياش يبدأ مهمته مع منتخب الشابات

تعبيرية
تعبيرية
 باشر المدير الفني الجديد لمنتخب الشابات لكرة القدم حسام ابو رياش، عمله في قيادة المنتخب استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويواصل المنتخب الوطني النسوي للشابات تحت سن 20 تدريباته الفنية والبدنية، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم، خلال الفترة من 9 حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.اضافة اعلان
وأجرى المنتخب تدريبه الأول بقيادة المدرب الجديد حسام أبو رياش، مساء أول من أمس، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وبحضور جميع لاعبات القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخرا.
وتضم القائمة (26) لاعبة وهن: سيلين سيف، ساجدة عيسى، رنين أبو السرور، سيلين شنك، كريستينا سهل، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، حلا الرمامنة، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لمار إبراهيم، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كريستين حجازي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملاك سلامة، رزان صب لبن، هيا أبو علي.
يذكر أن قرعة البطولة تسحب عند الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول(أكتوبر) الحالي، حيث يشارك المنتخب الوطني بالمنافسات إلى جانب سورية والعراق ولبنان.
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