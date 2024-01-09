الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المراكز والأندية تعزز دورها في تطوير التايكواندو الأردنية

لاعبو مركز الفارس للتايكواندو خلال مشاركتهم في تصفية منتخبات سابقة -(من المصدر)
لاعبو مركز الفارس للتايكواندو خلال مشاركتهم في تصفية منتخبات سابقة -(من المصدر)
 تلعب الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية المسجلة في اتحاد التايكواندو بجميع محافظات المملكة، دورا مهما في عملية إعداد اللاعبين واللاعبات، ليكونوا على أتم الجاهزية لتمثيل المنتخبات الوطنية.اضافة اعلان
وازدادت شعبية رياضة التايكواندو منذ سنوات حول العالم بشكل ملحوظ، نتيجة لعوامل عدة، جعلتها واحدة من أسرع الرياضات انتشارا، وارتفعت في السنوات الماضية نسب مشاهدة البطولات والأحداث ومتابعة أخبار نجوم وأبطال اللعبة، كما ترفد المراكز في كل عام لاعبي للمنتخبات الوطنية في الفئات كافة.
ومن المراكز والأندية المميزة، مركز الفارس، الذي حقق إنجازات على المستويين المحلي والدولي، ومراكز عصفور والنخبة والطرايرة والصقور وجبل عمان وعالم الرياضة والبحيري ونجوم العالم والفجر والقبس وسطوع النجوم ومعصوم والسلط وأبو لبدة والصادق والعساف والشلول والقوة وغيرها، من المراكز والأندية المهمة والمؤثرة.
وهناك عوامل عدة، أسهمت في زيادة الإقبال على رياضة التايكواندو في الأردن، مثل تنوع فنون القتال والابتكار المستمر الذي يتواكب مع متغيرات الحياة، وتعديل بعض القواعد التي تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المتنافسين، إضافة إلى توفير مساحة أوسع للمشاركة النسائية، واعتماد أوزان وفئات عمرية مختلفة.
كل هذا أدى إلى تزايد عدد الأندية ومراكز التدريب وفتح آفاق جديدة من خلال المشاركات الخارجية في بطولات عربية، كبطولة كأس العرب التي ستقام الشهر الحالي في مدينة الفجيرة، إضافة إلى بطولة الفجيرة الدولية التي ستقام في الشهر ذاته، وتشارك فيها أندية الفارس والصادق والعساف والنخبة وعصفور ومحترفو الأردن ونجوم العالم وأكاديمية أبو سبيان.
وأصبحت الأندية والمراكز تضخ إلى صفوف المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة، لاعبين جدد من خلال تصفيات المنتخبات الوطنية التي تقام في كل عام.
وهناك رغبة جادة في اتحاد التايكواندو بالتطوير ومواكبة التغيير العالمي، في ظل الإقبال الكبير من مختلف الأعمار، وارتفاع سقف التطلعات لتعزيز المنتخبات الوطنية بلاعبي المراكز والأندية، وفق أسس ومبادئ ساهمت في دعمهم.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "أصبح عدد الممارسين لرياضة التايكواندو كبيرا للغاية، ‏‏والأندية والمراكز والأكاديمات المنتسبة لاتحاد التايكواندو تسمح للشباب المؤهل ومن يتمتع بقدرات عالية، في ‏تطوير أدائه وتحقيق ‏‏التفوق، والتعاون موصول بين اتحاد اللعبة والأندية والمراكز من أجل رفد المنتخبات الوطنية دائما بعناصر جديدة".
وأضاف: "بات ذلك ‏‏واضحا من خلال تصفية المنتخبات الوطنية المختلفة، ويتيح اتحاد التايكواندو للأندية للمشاركة في بطولات عربية ودولية كبطولة الفجيرة وبطولات مفتوحة في آسيا وأوروبا وغيرها من البطولات المهمة، كما يرصد الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، في كل عام البطولات المحلية التي يشارك فيها لاعبو الأندية والمراكز لاختيار لاعبين جدد لضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)

الوحدات يعيد رسم خريطة التحضيرات لمواجهة إلغاء بطولة دبي

منذ 32 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني مالك كنعان يحاول المرور أمام رقابة اللاعب السعودي محمد السويلم - (من المصدر)

هل سيؤثر تجميد "سلة الممتاز" على أداء "صقور الأردن" في التصفيات الآسيوية؟

منذ 33 دقيقة
Untitled-1

العذاربة.. حكم عالمي مبدع في التايكواندو

منذ 34 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري يحاول اللحاق بالكرة أمام لاعب المنتخب الياباني تاكومي مينامينو-(من المصدر)

سداسية اليابان في مرمى منتخب الكرة تزيد مخاوف الجماهير

منذ 37 دقيقة
نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات ويوسف داوود خلال اجتماع سابق-(الغد)

اتفاقية رعاية مدارس التربية الريادية تبشر بنقلة نوعية لـ"الطائرة الأردنية"

منذ 39 دقيقة
1704792195734152300

الجماهير تستذكر إبداعات الجوهري والعوضات في كأس آسيا 2004

منذ 42 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الاختباء خلف الحرب.. إلى متى؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

شرفاء يحمون الجبهة الشمالية المشتعلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا هذه التسريبات حول الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة

سائد كراجة |اليوم

2023.. دروس اقتصادية مستفادة!

موسى الساكت |اليوم

مداراة الفشل بالأكاذيب

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 