المراكز والأندية تعزز دورها في تطوير التايكواندو الأردنية

أيمن وجيه الخطيب

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تلعب الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية المسجلة في اتحاد التايكواندو بجميع محافظات المملكة، دورا مهما في عملية إعداد اللاعبين واللاعبات، ليكونوا على أتم الجاهزية لتمثيل المنتخبات الوطنية.وازدادت شعبية رياضة التايكواندو منذ سنوات حول العالم بشكل ملحوظ، نتيجة لعوامل عدة، جعلتها واحدة من أسرع الرياضات انتشارا، وارتفعت في السنوات الماضية نسب مشاهدة البطولات والأحداث ومتابعة أخبار نجوم وأبطال اللعبة، كما ترفد المراكز في كل عام لاعبي للمنتخبات الوطنية في الفئات كافة.ومن المراكز والأندية المميزة، مركز الفارس، الذي حقق إنجازات على المستويين المحلي والدولي، ومراكز عصفور والنخبة والطرايرة والصقور وجبل عمان وعالم الرياضة والبحيري ونجوم العالم والفجر والقبس وسطوع النجوم ومعصوم والسلط وأبو لبدة والصادق والعساف والشلول والقوة وغيرها، من المراكز والأندية المهمة والمؤثرة.وهناك عوامل عدة، أسهمت في زيادة الإقبال على رياضة التايكواندو في الأردن، مثل تنوع فنون القتال والابتكار المستمر الذي يتواكب مع متغيرات الحياة، وتعديل بعض القواعد التي تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المتنافسين، إضافة إلى توفير مساحة أوسع للمشاركة النسائية، واعتماد أوزان وفئات عمرية مختلفة.كل هذا أدى إلى تزايد عدد الأندية ومراكز التدريب وفتح آفاق جديدة من خلال المشاركات الخارجية في بطولات عربية، كبطولة كأس العرب التي ستقام الشهر الحالي في مدينة الفجيرة، إضافة إلى بطولة الفجيرة الدولية التي ستقام في الشهر ذاته، وتشارك فيها أندية الفارس والصادق والعساف والنخبة وعصفور ومحترفو الأردن ونجوم العالم وأكاديمية أبو سبيان.وأصبحت الأندية والمراكز تضخ إلى صفوف المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة، لاعبين جدد من خلال تصفيات المنتخبات الوطنية التي تقام في كل عام.وهناك رغبة جادة في اتحاد التايكواندو بالتطوير ومواكبة التغيير العالمي، في ظل الإقبال الكبير من مختلف الأعمار، وارتفاع سقف التطلعات لتعزيز المنتخبات الوطنية بلاعبي المراكز والأندية، وفق أسس ومبادئ ساهمت في دعمهم.وفي هذا السياق، أكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "أصبح عدد الممارسين لرياضة التايكواندو كبيرا للغاية، ‏‏والأندية والمراكز والأكاديمات المنتسبة لاتحاد التايكواندو تسمح للشباب المؤهل ومن يتمتع بقدرات عالية، في ‏تطوير أدائه وتحقيق ‏‏التفوق، والتعاون موصول بين اتحاد اللعبة والأندية والمراكز من أجل رفد المنتخبات الوطنية دائما بعناصر جديدة".وأضاف: "بات ذلك ‏‏واضحا من خلال تصفية المنتخبات الوطنية المختلفة، ويتيح اتحاد التايكواندو للأندية للمشاركة في بطولات عربية ودولية كبطولة الفجيرة وبطولات مفتوحة في آسيا وأوروبا وغيرها من البطولات المهمة، كما يرصد الجهاز التدريبي للمنتخبات الوطنية، في كل عام البطولات المحلية التي يشارك فيها لاعبو الأندية والمراكز لاختيار لاعبين جدد لضمهم لصفوف المنتخبات الوطنية".