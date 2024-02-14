المشاكل المالية تعيق انتساب عجلون لاتحادات رياضية

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كشف نادي عجلون عن التفكير في الانتساب لاتحادات رياضية جديدة، في حال توفر الدعم المادي من قبل الشخصيات والمؤسسات في المحافظة.ويسعى نادي عجلون لتفعيل أنشطته الرياضية في مختلف الألعاب، في ظل المواهب الكثيرة التي تزخر بها المحافظة في العديد من الرياضات، خاصة الجماعية منها.وبين رئيس النادي رجائي الصمادي، أن الإدارة عقدت العزم في فترات سابقة، على الانتساب لاتحادت رياضية جديدة، مثل كرة السلة والكرة الطائرة والعاب فردية أخرى، ولكنها اصطدمت بغياب القدرة المالية على الانتساب للاتحادت، وغياب القدرة أيضا على تأمين تكاليف تشكيل الفرق الرياضية خاصة كرة السلة.وأضاف في تصريح لـ"الغد" : نحن في نادي عجلون ننتسب حاليا لاتحادي كرة القدم وكرة الطاولة، حيث ننشط في كرة القدم النسوية، ويعتبر نادي عجلون هو الوحيد في المحافظة الذي يحتضنن الكرة النسوية التي قدمت أداء جيدا في البطولات التي تشارك فيها على صعيد الفريق الأول والشابات، كما ينشط النادي في كرة القدم للرجال، حيث حقق فريق سن 19 إنجازا جديدا تمثل في اللعب في مصاف أندية المحترفين، رغم قلة الإمكانات المادية.وبين الصمادي أن هناك مناشدات دائمة لرجال الاعمال في محافظة عجلون لدعم أنشطة النادي، ولكن هذه المناشدات غالبا ما تفشل، الأمر الذي يؤدي لفشل الانتساب لاتحادات رياضية جديدة، كما يتسبب أيضا في أضعاف الفرق المشكلة حاليا في النادي، والتي تحتاج لمصاريف عالية وكبيرة.وبين رئيس نادي عجلون، أن الهدف المقبل للنادي يتمثل في الانتساب إلى اتحاد كرة السلة، بانتظار توفر الدعم المادي الذي يساعدنا على هذه الخطوة التي ستشكل نقلة نوعية، خاصة وأن هناك الكثير من المواهب المبدعة في هذه اللعبة، وتنتظر فقط الفرصة للمشاركة.