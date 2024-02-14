الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المشاكل المالية تعيق انتساب عجلون لاتحادات رياضية

فريق عجلون للشباب لكرة القدم - (أرشيفية)
فريق عجلون للشباب لكرة القدم - (أرشيفية)
كشف نادي عجلون عن التفكير في الانتساب لاتحادات رياضية جديدة، في حال توفر الدعم المادي من قبل الشخصيات والمؤسسات في المحافظة.
ويسعى نادي عجلون لتفعيل أنشطته الرياضية في مختلف الألعاب، في ظل المواهب الكثيرة التي تزخر بها المحافظة في العديد من الرياضات، خاصة الجماعية منها.اضافة اعلان
وبين رئيس النادي رجائي الصمادي، أن الإدارة عقدت العزم في فترات سابقة، على الانتساب لاتحادت رياضية جديدة، مثل كرة السلة والكرة الطائرة والعاب فردية أخرى، ولكنها اصطدمت بغياب القدرة المالية على الانتساب للاتحادت، وغياب القدرة أيضا على تأمين تكاليف تشكيل الفرق الرياضية خاصة كرة السلة.
وأضاف في تصريح لـ"الغد" : نحن في نادي عجلون ننتسب حاليا لاتحادي كرة القدم وكرة الطاولة، حيث ننشط في كرة القدم النسوية، ويعتبر نادي عجلون هو الوحيد في المحافظة الذي يحتضنن الكرة النسوية التي قدمت أداء جيدا في البطولات التي تشارك فيها على صعيد الفريق الأول والشابات، كما ينشط النادي في كرة القدم للرجال، حيث حقق فريق سن 19 إنجازا جديدا تمثل في اللعب في مصاف أندية المحترفين، رغم قلة الإمكانات المادية.
وبين الصمادي أن هناك مناشدات دائمة لرجال الاعمال في محافظة عجلون لدعم أنشطة النادي، ولكن هذه المناشدات غالبا ما تفشل، الأمر الذي يؤدي لفشل الانتساب لاتحادات رياضية جديدة، كما يتسبب أيضا في أضعاف الفرق المشكلة حاليا في النادي، والتي تحتاج لمصاريف عالية وكبيرة.
وبين رئيس نادي عجلون، أن الهدف المقبل للنادي يتمثل في الانتساب إلى اتحاد كرة السلة، بانتظار توفر الدعم المادي الذي يساعدنا على هذه الخطوة التي ستشكل نقلة نوعية، خاصة وأن هناك الكثير من المواهب المبدعة في هذه اللعبة، وتنتظر فقط الفرصة للمشاركة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فرحة عدد من لاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز بإحدى مباريات بطولة كأس آسيا الأخيرة - (من المصدر)

مطالبة باستحداث إستراتيجيات جديدة للبناء على إنجاز "النشامى"

منذ 55 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة يقوم بالعمليات الاحمائية - (من المصدر)

منتخب السلة يباشر تدريباته اليوم تأهبا لمواجهة البحرين ببطولة قطر

منذ 58 دقيقة
Untitled-1

شلباية يقصي الإيطالي فونيني من بطولة المنامة للتنس

منذ 59 دقيقة
مدرب المنتخب الوطني عموتة وكابتن الفريق إحسان حداد خلال اتصال جلالة الملك مع النشامى (من المصدر)

توجيهات الملك تبشر بولادة إنجازات رياضية جديدة

منذ1 ساعة
وزير الشباب محمد سلامة النابلسي (من المصدر)

"وزارة الشباب" ترفع مخصصات الأندية في موازنة العام الحالي

منذ1 ساعة
سمو الأمير علي بن الحسين خلال اجتماع سابق مع رؤساء أندية المحترفين - ( من المصدر).

رؤساء أندية المحترفين يجتمعون اليوم في الوحدات بحثا عن الدعم المالي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 