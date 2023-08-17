الجمعة 18 آب 2023
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إيران تتصدر اليوم الثالث.. والشهراني يشيد بالتنظيم

"المصارعة" والشماغ الأردني.. تفاعل واسع ولقطات سيخلدها التاريخ

عدد من المصارعين يتوشحون بالشماغ الأردني في منصة التتويج - (من المصدر)
عدد من المصارعين يتوشحون بالشماغ الأردني في منصة التتويج - (من المصدر)

إعداد اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي 
عمان - تتصدر مراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي تختتم يوم بعد غد الأحد، المنصات العربية والعالمية، بعدما حرص القائمون على اتحاد المصارعة بوضع "الشماغ الأردني" على أكتاف الفائزين عند لحظات التتويج، في مشهد يدفع العالم الغربي للاحتفال بالثقافة العربية.اضافة اعلان
ويحتفي المشاركون في بطولة العالم للمصارعة، بالتكريم الأردني عند التتويج بـ "الشماغ" في لحظات خالدة، فهو يعبر عن رمزيته في ثقافة المملكة، لكونه رمزا اعتمد من العادات والتقاليد الأردنية، خاصة بعد ارتدائه من قبل القوات المسلحة الأردنية والتلويح به عند الانتصارات، فهو مصدر فخر مستقر في القلوب والتاريخ.
وتتواصل منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث تحظى بطولة العالم بمشاركة 640 لاعبا ولاعبة (457 لاعبا و183 لاعبة) إلى جانب 216 مدربا و35 مديرا فنيا و54 حكما، وبإجمالي 1200 مشارك يمثلون 61 دولة من مختلف أرجاء العالم.
وتصدرت إيران جدول ترتيب ميداليات البطولة مع ختام منافسات اليوم الثالث لـ "المصارعة الحرة" برصيد 4 ذهبيات وفضيتين، ليصعد المنتخب الإيراني إلى صدارة المنتخبات برصيد 152 نقطة، تليها الولايات المتحدة الأميركية برصيد 152 نقطة، حيث حقق لاعبوها ذهبيتان وفضيتان و3 برونزيات.
وأحرز اللاعب الهندي، كومار موهيت، ذهبية وزن تحت 61 كغم، وجاء الروسي إلدار أخمادودينوف ثانيا بالميدالية الفضية، فيما حقق الأميركي نيكولاس بوزاكيس والإيراني علي محمود خورامدل "مكرر" الميدالية البرونزية.
وفاز الأميركي ميتشيل أوين بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت 74 كغم ونال الإيراني حسين عباس محمد الميدالية الفضية، وتقلد الجورجي جيورجي جوجريتشياني والهندي جايديب جيديب "مكرر" الميدالية البرونزية.
وضمن منافسات وزن تحت 86 كغم، ظفر اللاعب الفرنسي رحيم مقامادوف بالميدالية الذهبية، وحقق الياباني فوميا إيجاراشي الميدالية الفضية، وأحرز المالدوفي ميهالشان والأميركي بينيت كيفين بيرج "مكرر" الميدالية البرونزية".
وحقق الإيراني علي عظيمي ذهبية وزن تحت 92 كغم، ونال الكازاخستاتي رضا أيتمخان الميدالية الفضية، وظفر الروسي مصطفى قادزاهي والجورجي جيورجي روميلاشفيلي "مكرر" بالميدالية البرونزية.
وضمن منافسات وزن 125 كغم، حقق الإيراني أمير رضا فاردين الميدالية الذهبية ونال الروسي سعيد خسان أخماتوف الميدالية الفضية، فيما حقق الهندي راجات روهال والتركي هاكان بويوكسينجيل "مكرر" الميدالية البرونزية.
الشهراني: تنظيم مثالي
وأكد عضو الاتحاد الدولي للمصارعة، القطري زامل الشهراني، أن يحق للأردن الفخر بتنظيم بطولة استثنائية، بعدما شكلت بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، تحديا كبيرا للأردن.
ويرى الشهراني أن بطولة آسيا للشباب والناشئين تعد البوابة التي كسب الأردن خلالها الرهان بحصوله على شرف تنظيم بطولة العالم، مضيفا: "نجح اتحاد المصارعة بوضع خطة يملؤها التصميم والعزيمة لاستضافة بطولة العالم خلال وقت قياسي". 
وأضاف: "استضافة الأردن لبطولة بهذا الحجم، سيساهم برفع مستوى اللعبة في الأردن والمنطقة العربية"، لافتا أن آخر بطولة عالم للمصارعة أقيمت في المنطقة العربية كانت في مصر بالعام 1998.
وأوضح: "عودة تنظيم البطولة الى المنطقة العربية يعكس ثقة أسرة المصارعة الدولية في الكفاءات العربية، وبما ينعكس على المستويات الفنية التي ستؤهل العديد من الدول العربية لاستضافة كبرى البطولات".
وثمن القطري الشهراني، الجهود الجماعية المبذولة، وحرص القائمين على اتحاد المصارعة بتقديم التسهيلات والتجهيزات ضمن أعلى المعايير، والذي يمنحهم اليوم ثقة المجتمع الدولي للعبة.
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