الجمعة 11 آب 2023
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"المصارعة" يتأهب لبطولة العالم بمعسكرين مع بلغاريا وتركيا

تعبيرية
تعبيرية

إعداد اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي
 يواصل المنتخب الوطني للشباب تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي تنطلق يوم الإثنين المقبل وتستمر حتى 20 من الشهر الحالي، وتقام منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وينخرط منتخب المصارعة (الحرة والرومانية) في معسكر داخلي مشترك مع نظيره البلغاري ويقام بمركز الإعداد الأولمبي حتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتدرب الفريق في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بمعدل مرتين في اليوم وعلى فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدربين يحيى ابو طبيخ وإبراهيم عرعر.
كما يواصل المنتخب الوطني للسيدات، معسكره التدريبي في تركيا، بمشاركة اللاعبات، مايا قطيشات وتالا أبو خيط وليال سكر ونورا الطيبين عن وزن (53 كغم)، بإشراف المدرب الوطني رائد القيسي والمعالجة عرين الخريشا.
وقال المدرب الوطني يحيى ابو طبيخ: "يتدرب المنتخب الوطني بعزيمة عالية، أظهر اللاعبون جدية كبيرة في التمارين المشتركة مع الفريق البلغاري، رفعنا درجة جاهزية الفريق، ونسعى لظهور مشرف يعكس تحضيرات البطولة، ولا سيما أنها تقام على أرضنا وبين جمهورنا، هذا الأمر يحفزنا على تقديم عروض قوية ومميزة".
بدوره، قال المدرب ابراهيم عرعر: "الحالة المعنوية للمنتخب جيدة وتعكس رغبته في تحقيق نتائج ايجابية ومميزة، رغم صعوبة المنافسة، إلا أننا متفائلون بتقديم عروض فنية تلبي طموحاتنا وتطلعاتنا في هذا الحدث الكبير". وتابع: "ندرك تماما صعوبة المهمة، لكن في الوقت ذاته، نراهن على حماس وعطاء اللاعبين للمنافسة، وتقديم عرض يليق بالمصارعة الأردنية وتاريخها العريق".
ويضم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم، كلا من اللاعبين: صهيب المرافي (62 كغم)، زيد اسحاق (65 كغم)، عبدالله مكون (70 كغم)، اورتس شاميل (74 كغم)، عن المصارعة الحرة، فيما فريق الرومانية، يضم اللاعبين: أحمد أبو العدس (وزن 55 كغم)، صهيب الحسنات (63 كغم)، غيث عودة الله (67 كغم)، عمر دراغمة (72 كغم).
وصرح المدرب الوطني رائد القيسي: "يقيم المنتخب الوطني معسكرا في تركيا، ويشهد تواجد عدد من الدول تحضيرا لانطلاقة البطولة"، مؤكدا أنه تم استقطاب عدد من اللاعبات الواعدات لإكسابهن خبرة المشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.
وأشاد القيسي بمستوى اللاعبة نورا الطيبين، وهي اللاعبة الأردنية الوحيدة المشاركة في البطولة، كاشفا عن تطلعاته بأن يكون ظهورها مميزا في الحدث العالمي.
وأثنى القيسي على جهود مجلس إدارة اتحاد المصارعة لحرصه على توفير الإجراءات كافة، لإنجاح المشاركة الأردنية في البطولة، ومؤكدا أن ما يحدث من تطوير على صعيد اللعبة في الوقت الحالي، يعد انجازا غير مسبوق.
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