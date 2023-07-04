"المصارعة" يرفع وتيرة تحضيراته لاستضافة بطولة آسيا

خالد تيسير العميري

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يواصل اتحاد المصارعة، تكثيف جهوده لاتمام ترتيبات استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما، والتي يستضيفها الأردن في الفترة من 12 إلى 20 تموز (يوليو) الحالي، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.وتحظى البطولة بمشاركة 19 دولة، وهي: الصين وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغستان ومنغوليا واليابان والهند وكوريا الجنوبية وفلسطين والسعودية والعراق وسورية وقطر وسريلانكا وطاجكستان وتركمانستان والصين تايبيه، ويمثلها 533 لاعبا ولاعبة "رقم قياسي" مع تناوب 51 حكما على إدارة فعاليات البطولة.ويقول نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي م.عبدالله قطيشات في معرض رده على استفسارات "الغد": "نريد انجاح استضافتنا لأكبر حدث رياضي يقام في الأردن خلال العام الحالي، وضعنا الأردن على خريطة المصارعة الدولية، ونعتبر أن هذه البطولة تعد خطوة أولية لاستضافات أكبر في المستقبل".وتابع: "نأمل أن يكون الأردن مركزا إقليميا لتطوير رياضة المصارعة في غرب القارة الآسيوية، ونرى أن التجهيزات تسير في وتيرة عالية وفقا لما هو مخطط، حيث نعمل في اتحاد المصارعة مثل خلية النحل"، مثمنا تعاون اتحادي اليد والطائرة في توفير الصالة ومكاتبهم لإنجاح البطولة.ويبدأ وصول الوفود المشاركة يوم 11 من الشهر الحالي، على أن يشهد اليوم الأول للبطولة الآسيوية حفل افتتاح بسيط يعكس جزءا من التراث والعادات والتقاليد الأردنية، حيث تقام البطولة تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين.وينتظر أن يعقد "المصارعة" اجتماعا داخليا مع وحدة أمن الملاعب، لإنجاز الترتيبات كافة وتأمين الوفود في مكان الإقامة والصالة، كما أنجز اتحاد اللعبة شراكته مع الرعاة والداعمين للبطولة، وهم: شركة زين، البوتاس، الفوسفات، فاين، ريد تكس، جامعة الشرق الأوسط، مديرية الأمن العام، ووزارة الداخلية.ويمثل المنتخب الوطني للمصارعة في البطولة الآسيوية 39 لاعبا ولاعبة من مختلف الأوزان، وهم: عمر اسحاق، محمد اسحاق، حمزة إيهاب، عبدالرحمن مرافي، محمود حسنين، محمد ريان، هاشم شابسوغ، فيصل ملحس، آدم عودة، أوس سميح، سند حاتم، حمزة فارس، قصي حازم، زيد حاتم، نبيل شلباية، علاءالدين بهاء، جاد عبدالقادر، عبدالهادي المغربي، تقى ياسين، جنى زيد، كريمة سعد، مايا اسحاقات، سند البيطار، ورد عشا، أورتس شاميل، سيف درة، عبدالله مكون، عمر اللحام، عبدالله عمار، أحمد خالد، أحمد عمر، حسان حاتم، صهيب الحسنات، محمود شريم، يحيى حسين أبو طبيخ، يوسف العبادي، المعتصم بالله، نورا طيبين، ويشرف على تدريبهم المدراء الفنيون، يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وهاني المرافي ورائد القيسي.